Showcase 2026: Triple I Initiative Übertragung startet um 18:00 Uhr

Triple I Initiative Showcase startet heute um 18:00 Uhr mit zahlreichen neuen Spielen.

Die Triple I Initiative-Veranstaltung findet heute am 9. April 2026 statt und umfasst eine Laufzeit von rund 45 Minuten.

Der Start ist für 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit angesetzt. Im Rahmen der Show sind mehrere Programmpunkte vorgesehen, darunter Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und neue Ankündigungen zu kommenden Veröffentlichungen.