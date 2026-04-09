Showcase 2026: Triple I Initiative Übertragung startet um 18:00 Uhr

Die Triple I Initiative-Veranstaltung findet heute am 9. April 2026 statt und umfasst eine Laufzeit von rund 45 Minuten.
Der Start ist für 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit angesetzt. Im Rahmen der Show sind mehrere Programmpunkte vorgesehen, darunter Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen und neue Ankündigungen zu kommenden Veröffentlichungen.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß beim schauen des Showcases. 🙂✌🏻
Bisher sieht es nicht so prickelnd aus.