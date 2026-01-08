Showcase 2026: Trotz Unwetterwarnung und Schneesturm – was glaubt ihr, wird beim Xbox Direct im Januar gezeigt?

Diskussionsrunde: Trotz Unwetterwarnung und Schneesturm – was glaubt ihr, wird beim Xbox Direct im Januar gezeigt?

Die Gerüchteküche brodelt, die Leaks fliegen wie Schneeflocken, und selbst Wind & Wetter und die Warnung vor starkem Schneefall können uns nicht davon abhalten, zu spekulieren.

Wir haben schon eine erste Einschätzung abgefeuert, jetzt wollen wir eure Predictions wissen:

Team Große Blockbuster-Reveal: Endlich echte AAA-Neuankündigungen, vielleicht Wolfenstein III, Gears of War: E-Day oder Rage 2.

Viele neue Spiele im Katalog, u. a. Day-One-Releases bekannter Titel.

Fokus auf Indie-Perlen, Release-Daten und Gameplay-Updates zu bestehenden Projekten wie Forza Horizon 6 und Fable.

Neue UI-Funktionen, Abwärtskompatibilität, KI-Tools oder Cloud-Gaming-Erweiterungen.

Nur Updates, Bestätigungen von bekannten Titeln – keine großen Überraschungen neben Forza Horizon 6.

Also, XboxDynasty-Community: Was erwartet ihr beim Xbox Direct im Januar – große Bombe oder solide Infos?