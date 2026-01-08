Showcase 2026: Trotz Unwetterwarnung und Schneesturm – was glaubt ihr, wird beim Xbox Direct im Januar gezeigt?

Die Gerüchteküche brodelt, die Leaks fliegen wie Schneeflocken, und selbst Wind & Wetter und die Warnung vor starkem Schneefall können uns nicht davon abhalten, zu spekulieren.
Wir haben schon eine erste Einschätzung abgefeuert, jetzt wollen wir eure Predictions wissen:
- Team Große Blockbuster-Reveal: Endlich echte AAA-Neuankündigungen, vielleicht Wolfenstein III, Gears of War: E-Day oder Rage 2.
- Team Game Pass-Überraschungen: Viele neue Spiele im Katalog, u. a. Day-One-Releases bekannter Titel.
- Team Kleiner aber feiner Showcase: Fokus auf Indie-Perlen, Release-Daten und Gameplay-Updates zu bestehenden Projekten wie Forza Horizon 6 und Fable.
- Team Technik & Features: Neue UI-Funktionen, Abwärtskompatibilität, KI-Tools oder Cloud-Gaming-Erweiterungen.
- Team Es bleibt ruhig: Nur Updates, Bestätigungen von bekannten Titeln – keine großen Überraschungen neben Forza Horizon 6.
Also, XboxDynasty-Community: Was erwartet ihr beim Xbox Direct im Januar – große Bombe oder solide Infos?
Team Blockbuster hoff ich. Weil wenn nicht langsam Hype für Gears generiert wird, haben sie bald ein Problem. Forza Fable, will von allem etwas sehen
Team Kleiner aber feiner Showcase – schließlich ist es kein Xbox Game Showcase. 😉
Ich lasse mich überraschen und freue mich drauf.
Kommt bestimmt wie die letzten Male nur Blödsinn bei rum. Kann man sich schenken.
Ich würde sagen Team alles🤣🤣🤣
Ich lasse mich gerne überraschen. Ob AAA oder Indie, ich bin mir sicher das Microsoft mich auch 2026 nicht enttäuschen wird und das sie Kracher liefern werden🙂