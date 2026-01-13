Showcase 2026: Ubisoft Forward 2026 könnte gigantisch werden

Zum 40‑jährigen Jubiläum könnte Ubisoft in diesem Jahr eine besonders umfangreiche Ausgabe von Ubisoft Forward planen.

Die Show gilt als potenzieller Schauplatz für zahlreiche große Titel, die seit Monaten oder sogar Jahren immer wieder in den Gerüchteküchen auftauchen.

Die Liste möglicher Ankündigungen umfasst unter anderem das Splinter Cell Remake, Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced, The Division 3, Prince of Persia: The Sands of Time, Far Cry 7, The Crew 4 sowie mehrere neue Projekte aus dem Assassin’s Creed‑Universum wie Jade, Hexe und Invictus.

Auch Beyond Good and Evil 2 und das Ghost Recon Projekt Over werden als Kandidaten gehandelt.

Der Termin für Ubisoft Forward 2026 ist noch nicht bestätigt, doch die bisherigen Muster liefern einen klaren Hinweis. Seit 2023 fand die Show jeweils wenige Tage nach dem Summer Game Fest statt, das traditionell Anfang Juni läuft. 2023 und 2024 lagen beide Events eng beieinander, jeweils mit Ubisoft Forward an einem Montag.

Da das Summer Game Fest 2026 am 5. Juni stattfindet, deutet vieles darauf hin, dass Ubisoft Forward am Montag, dem 8. Juni 2026, folgen könnte.

Die Nähe zum Summer Game Fest würde Ubisoft erneut eine Bühne bieten, um große Projekte zu präsentieren und das Jubiläumsjahr mit einer starken Show zu untermauern. Welche Titel tatsächlich erscheinen, bleibt offen, doch die Erwartungen an die diesjährige Ausgabe sind so hoch wie selten zuvor.

Welches Spiel von Ubisoft wollt ihr auf einem Forward-Showcase sehen?