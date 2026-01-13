Showcase 2026: Ubisoft Forward 2026 könnte gigantisch werden

Zum 40‑jährigen Jubiläum könnte Ubisoft in diesem Jahr eine besonders umfangreiche Ausgabe von Ubisoft Forward planen.
Die Show gilt als potenzieller Schauplatz für zahlreiche große Titel, die seit Monaten oder sogar Jahren immer wieder in den Gerüchteküchen auftauchen.
Die Liste möglicher Ankündigungen umfasst unter anderem das Splinter Cell Remake, Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced, The Division 3, Prince of Persia: The Sands of Time, Far Cry 7, The Crew 4 sowie mehrere neue Projekte aus dem Assassin’s Creed‑Universum wie Jade, Hexe und Invictus.
Auch Beyond Good and Evil 2 und das Ghost Recon Projekt Over werden als Kandidaten gehandelt.
Der Termin für Ubisoft Forward 2026 ist noch nicht bestätigt, doch die bisherigen Muster liefern einen klaren Hinweis. Seit 2023 fand die Show jeweils wenige Tage nach dem Summer Game Fest statt, das traditionell Anfang Juni läuft. 2023 und 2024 lagen beide Events eng beieinander, jeweils mit Ubisoft Forward an einem Montag.
Da das Summer Game Fest 2026 am 5. Juni stattfindet, deutet vieles darauf hin, dass Ubisoft Forward am Montag, dem 8. Juni 2026, folgen könnte.
Die Nähe zum Summer Game Fest würde Ubisoft erneut eine Bühne bieten, um große Projekte zu präsentieren und das Jubiläumsjahr mit einer starken Show zu untermauern. Welche Titel tatsächlich erscheinen, bleibt offen, doch die Erwartungen an die diesjährige Ausgabe sind so hoch wie selten zuvor.
Das klingt mir zu sehr nach Marketingkommunikation. Als sie das letzte Mal zu ihrem Jahresabschluss erzählt haben, wie geil alles ist, ist der Aktienkurs von 9 Euro auf 6 Euro abgestürzt. Ihre Fans haben trotzdem gefeiert wie erfolgreich sie sind. Vor ihren ganzen selbsternannten Hits lag der noch bei über 40 Euro.
Von daher erwarte ich von Ubisoft rein gar nichts mehr. Denn ihre Ausrichtung hat sich nicht wirklich geändert. Es ist nur wahrscheinlicher geworden, dass Tencent die Franchises abgreift.
Auf ein neues Prince of Persia oder für den Anfang auch ein Remake des ersten Teils, sowie über Splinter Cell, würde ich mich richtig freuen!
AC Black Flag war zwar super aber ob ich es jetzt nochmal brauche? Weiß nicht. Wobei ich auf das Schiff fahren schon irgendwie Bock hätte. Das hat mir in Valhalla gar nicht so toll gefallen oder Skull and Bones hat das ganze auch irgendwie nicht einfan können.
Und ein Far Cry 7 interessiert mich nur, wenn sie mal einen neuen Weg damit gehen. Teil 3 bis 6 waren doch alle zu sehr ähnlich und das ist nun gänzlich ausgelutscht!
Der Rest der gelisteten interessiert mich gar nicht.