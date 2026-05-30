Showcase 2026: Überall PlayStation-Logos beim Xbox-Event bestätigt

Was viele Zuschauer bereits vermutet hatten, wurde nun offiziell von Microsoft bestätigt: Beim Xbox Games Showcase werden auch PlayStation-Logos eingeblendet, wenn Spiele für mehrere Plattformen erscheinen.
Im Gespräch mit Jeff Rubenstein wurde Xbox Game Studios-Chef Matt Booty gefragt, ob Microsoft die Transparenz aus früheren Präsentationen fortsetzen werde. Gemeint waren Formate wie die Developer Direct oder Partner Preview, bei denen bereits klar gekennzeichnet wurde, auf welchen Plattformen ein Titel erscheint.
Bootys Antwort fiel eindeutig aus: „Ja, absolut. Wir werden weiterhin klar kennzeichnen, für welche Plattformen ein Spiel erscheint, und an diesem Vorgehen festhalten. Ich denke, wir haben inzwischen ein gutes System etabliert, mit dem wir während des Showcases transparent kommunizieren können.“
Microsoft wird also weiterhin offen und transparent kommunizieren, für welche Systeme ein Spiel veröffentlicht wird.
Damit können Zuschauer beim Xbox Games Showcase künftig nicht nur Xbox- und PC-Logos erwarten, sondern auch Hinweise auf PlayStation, Nintendo Switch 2 oder weitere Plattformen, sofern die gezeigten Spiele dort ebenfalls erscheinen.
Die Entscheidung passt zur aktuellen Strategie des Unternehmens. Xbox hat in den vergangenen Monaten mehrfach betont, Spieler auf möglichst vielen Plattformen erreichen zu wollen. Zahlreiche ehemals Xbox-exklusive Marken wurden inzwischen auch für andere Systeme veröffentlicht oder angekündigt.
Für den Showcase bedeutet dies vor allem mehr Transparenz für Zuschauer. Bereits während der Präsentation wird unmittelbar ersichtlich sein, ob ein Titel exklusiv für das Xbox-Ökosystem erscheint oder zeitgleich auf weiteren Plattformen veröffentlicht wird.
Der Xbox Games Showcase findet am 7. Juni statt und soll zahlreiche Neuankündigungen, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu kommenden Xbox-Spielen enthalten.
Den Podcast könnt ihr euch noch einmal hier anschauen:
67 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ganz nett😂
Und in china fällt ein sack reis um.
Super. Dann weiß man gleich, dass man nur ne PlayStation braucht
Warum sich mit der schlechteren Version zufrieden geben? Nongamer?
Die PS5 Pro bietet in allen belangen die beste Konsolenversion.
Sche** auf die Logos. Ich will Spiele sehen 💚
Find ich super, am besten noch mit Releasedatum, damit ich weiss was ich mir alles suf PS kaufen kann oder was ich auf Grund verzögertem Release auf der Box kaufen muss. So wie bei FH6.
Verstehe aber den Unmut der Fans, wenn man ankündigt wir prüfen die Rückkehr zur starken Marke XBOX und dann trotzdem die ganzen Games simultan ankündigt bzw. die Logos abbildet.
Denke die Umstellung der Strategie wird wenn dann erst zur Helix kommen, wenn überhaupt. Und so lange das nicht passiert ist die Xbox für mich mehr Mittel zum Zweck als Mainplattform.
Finde auch Vodafone sollte in der Werbung demnächst drauf hinweisen, wenn es bei der Telekom vergleichbare oder bessere Angebote gibt. Aus Transparenzgründen für den Kunden
Haha THIS!
Das ist doch gar nicht vergleichbar.
MS macht Spiele für PS5 und Switch2. Was macht Vodafone für die Telekom?
Und so zerbröselt nun mal der Keks 🤷♂️
Wenn es Spiele sind, die für die PlayStation und Switch 2 geplant sind, ist es nicht verwerflich. Genauso ist es eben auch bei den Xbox Games Studios.
Finde ich auch ok, dass man es so macht, sonst gibt es hinterher wieder unnötige Diskussionen.
Bei den State of Plays war es doch auch immer so, dass dort nur PlayStation steht und die Spiele dann doch für alle Plattformen erscheinen (Exklusivspiele ausgenommen).
Dann lieber direkt transparent, wo man weiß, was man bekommt, als die mögliche Irreführung.