Showcase 2026: Überall PlayStation-Logos beim Xbox-Event bestätigt

Was viele Zuschauer bereits vermutet hatten, wurde nun offiziell von Microsoft bestätigt: Beim Xbox Games Showcase werden auch PlayStation-Logos eingeblendet, wenn Spiele für mehrere Plattformen erscheinen.

Im Gespräch mit Jeff Rubenstein wurde Xbox Game Studios-Chef Matt Booty gefragt, ob Microsoft die Transparenz aus früheren Präsentationen fortsetzen werde. Gemeint waren Formate wie die Developer Direct oder Partner Preview, bei denen bereits klar gekennzeichnet wurde, auf welchen Plattformen ein Titel erscheint.

Bootys Antwort fiel eindeutig aus: „Ja, absolut. Wir werden weiterhin klar kennzeichnen, für welche Plattformen ein Spiel erscheint, und an diesem Vorgehen festhalten. Ich denke, wir haben inzwischen ein gutes System etabliert, mit dem wir während des Showcases transparent kommunizieren können.“

Microsoft wird also weiterhin offen und transparent kommunizieren, für welche Systeme ein Spiel veröffentlicht wird.

Damit können Zuschauer beim Xbox Games Showcase künftig nicht nur Xbox- und PC-Logos erwarten, sondern auch Hinweise auf PlayStation, Nintendo Switch 2 oder weitere Plattformen, sofern die gezeigten Spiele dort ebenfalls erscheinen.

Die Entscheidung passt zur aktuellen Strategie des Unternehmens. Xbox hat in den vergangenen Monaten mehrfach betont, Spieler auf möglichst vielen Plattformen erreichen zu wollen. Zahlreiche ehemals Xbox-exklusive Marken wurden inzwischen auch für andere Systeme veröffentlicht oder angekündigt.

Für den Showcase bedeutet dies vor allem mehr Transparenz für Zuschauer. Bereits während der Präsentation wird unmittelbar ersichtlich sein, ob ein Titel exklusiv für das Xbox-Ökosystem erscheint oder zeitgleich auf weiteren Plattformen veröffentlicht wird.

Der Xbox Games Showcase findet am 7. Juni statt und soll zahlreiche Neuankündigungen, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu kommenden Xbox-Spielen enthalten.

Den Podcast könnt ihr euch noch einmal hier anschauen: