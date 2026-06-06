Showcase 2026: v3Expo Gaming zeigt über 65 Indie Games

Der v3Expo Gaming Showcase 2026 findet am 7. Juni statt und rückt erneut die Indie-Szene in den Mittelpunkt.
Im Rahmen der Show werden über 65 Spiele von Solo-Entwicklern und kleinen Teams präsentiert. Damit zählt das Event zu den umfangreichsten Indie-Showcases des Summer Game Fest Wochenendes.
Das digitale Event beginnt um 4pm PT / 7pm ET / 01:00 CEST und wird von Squilchan und Shadchan moderiert.
Im Fokus stehen neue Indie-Projekte, frische Trailer und zahlreiche Erstvorstellungen aus der unabhängigen Games-Szene.
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1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Wahnsinn die nächste Show 😅