Showcase 2026: v3Expo Gaming zeigt über 65 Indie Games

Der v3Expo Gaming Showcase 2026 findet am 7. Juni statt und rückt erneut die Indie-Szene in den Mittelpunkt.

Im Rahmen der Show werden über 65 Spiele von Solo-Entwicklern und kleinen Teams präsentiert. Damit zählt das Event zu den umfangreichsten Indie-Showcases des Summer Game Fest Wochenendes.

Das digitale Event beginnt um 4pm PT / 7pm ET / 01:00 CEST und wird von Squilchan und Shadchan moderiert.

Im Fokus stehen neue Indie-Projekte, frische Trailer und zahlreiche Erstvorstellungen aus der unabhängigen Games-Szene.