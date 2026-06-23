Showcase 2026: Warhammer: Big Summer Preview Show angekündigt

Fans des Warhammer-Universums können sich einen neuen Termin im Kalender markieren. Die Big Summer Warhammer Preview Show 2026 wurde offiziell angekündigt und findet am 26. Juni 2026 um 19:00 Uhr BST statt.

Mit der Veranstaltung will Games Workshop einen Ausblick auf kommende Projekte und Neuheiten rund um die verschiedenen Warhammer-Marken geben. Welche Ankündigungen konkret geplant sind, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

In den vergangenen Jahren nutzte das Unternehmen seine Preview Shows regelmäßig, um neue Miniaturen, Erweiterungen, Spielsysteme und weitere Inhalte für das Warhammer-Universum vorzustellen.

Entsprechend dürfen Fans auch diesmal auf frische Enthüllungen und einen Blick auf kommende Entwicklungen hoffen. Weitere Details zum Programm sollen in den kommenden Tagen folgen.