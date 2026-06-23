Showcase 2026: Warhammer: Big Summer Preview Show angekündigt

Fans des Warhammer-Universums können sich einen neuen Termin im Kalender markieren. Die Big Summer Warhammer Preview Show 2026 wurde offiziell angekündigt und findet am 26. Juni 2026 um 19:00 Uhr BST statt.
Mit der Veranstaltung will Games Workshop einen Ausblick auf kommende Projekte und Neuheiten rund um die verschiedenen Warhammer-Marken geben. Welche Ankündigungen konkret geplant sind, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.
In den vergangenen Jahren nutzte das Unternehmen seine Preview Shows regelmäßig, um neue Miniaturen, Erweiterungen, Spielsysteme und weitere Inhalte für das Warhammer-Universum vorzustellen.
Entsprechend dürfen Fans auch diesmal auf frische Enthüllungen und einen Blick auf kommende Entwicklungen hoffen. Weitere Details zum Programm sollen in den kommenden Tagen folgen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich denke, es wird sich viel um die 11. Edition drehen, die gerade erschienen ist.
Zu den restlichen System wird es auch noch was geben.
Ich hoffe aber, mehr von Total War und Dawn of War zu sehen.
Was ich mega fände, wäre mal ein cooles Horus Heresy Spiel.
Bin momentan bei Total War 1 und 2 wieder ziemlich aktiv. Hab mir den 3ten direkt zu Release geholt, aber noch nicht gespielt. Wie ist der im Vergleich zu den Vorgängern?
Sämtliche Armeen und Kommandanten der Vorgänger sind ja wieder kostenlos spielbar oder?
Welche Art sollte denn ein Spiel während des großen Bruderkrieges sein? Oder generell mehr in dieser Zeit?
Eine Wiederaufnahme des damals angekündigten 40K MMORPGs wäre fein 😁
Ach bei Warhammer nimmt man eh mit, was man kriegen kann.
Egal ob Fantasy oder 40k. Diese Universen sind so riesig. Da kann es nie genug geben.
Ich überlege zwar auch schon ständig, ob ich wieder anfange das echte Warhammer/40K wieder auszubauen bzw völlig neue Armeen zu holen, aber das haut momentan finanziell gar nicht hin 😒 so verzieren nur meine Echsenmenschen der ersten Generation und die 40k Orks der ersten Gen meine Vitrinen und das wars…
Vielleicht gibt es ja auch mal was neues zum Cavill Projekt.