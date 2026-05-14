Showcase 2026: Warhammer Skulls Event feiert 10 Jahre mit neuen Spielen und großen Ankündigungen

Das Warhammer Skulls Showcase kehrt im Mai 2026 zurück und feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Das Event wird am 21. Mai um 18:00 Uhr live auf Twitch und YouTube ausgestrahlt und bildet den Auftakt zu einer einwöchigen Warhammer-Aktionsphase.
Ursprünglich als reiner Sale gestartet, hat sich Warhammer Skulls inzwischen zu einem umfassenden Community-Event entwickelt, das regelmäßig neue Spielankündigungen, Trailer und Updates aus dem Warhammer-Universum präsentiert. Auch in diesem Jahr werden mehrere Weltpremieren und Neuigkeiten aus verschiedenen Lizenzprojekten erwartet.
Diese Titel werden unter anderem mit Neuigkeiten und Updates beim Showcase dabei sein:
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Focus Entertainment & Saber Interactive)
- Warhammer 40,000: Darktide (Fatshark)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader und Warhammer 40,000: Dark Heresy (Owlcat Games)
- Warhammer 40,000 Boltgun 2 und Warhammer Survivors (Devolver Digital & Auroch Digital)
- Total War: Warhammer III (Sega & Creative Assembly)
- Warhammer 40,000: Battlesector (Slitherine)
- Warhammer 40,000 Dawn of War IV (Deep Silver, KING Art Games)
- und viele, viele weitere…
Das Showcase soll erneut als zentrale Bühne für neue Inhalte dienen und gleichzeitig bestehende Warhammer-Spiele mit Updates und Erweiterungen versorgen. Parallel dazu sind bis zum 28. Mai Rabatte auf zahlreiche Warhammer-Titel auf verschiedenen Plattformen angekündigt.
Moderiert wird das Jubiläum von Alanah Pearce, die bereits an Warhammer 40,000: Boltgun 2 beteiligt ist. Sie beschreibt das diesjährige Line-up als besonders beeindruckend und hebt die Bedeutung des Jubiläums-Showcases für die Community hervor.
Ein besonderes Highlight betrifft Warhammer 40,000: Mechanicus II, das im Rahmen des Events einen zentralen Auftritt erhält und laut Publisher Kasedo Games sogar direkt im Rahmen des Skulls-Showcases erscheinen soll.
Damit positioniert sich Warhammer Skulls 2026 erneut als wichtiges Event im Gaming-Kalender und versammelt zahlreiche neue Projekte, Updates und Enthüllungen aus dem Warhammer-Universum.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Sehr schön, Warhammer geht immer.