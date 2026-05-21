Showcase 2026: Warhammer Skulls Event mit Mechanicus 2 und mehr startet um 18:00 Uhr

Warhammer Skulls 2026 startet heute mit neuen Reveals und dem Release von Mechanicus 2.

Das diesjährige Warhammer Skulls Showcase startet heute und bringt zahlreiche neue Enthüllungen, Trailer und Updates aus dem Warhammer-Videospieluniversum mit sich.

Die große Präsentation beginnt am 21. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) und wird live über die offiziellen Warhammer-Kanäle auf Twitch und YouTube übertragen. Zusätzlich startet eine umfangreiche Rabattaktion auf mehreren Plattformen, die bis zum 28. Mai laufen soll.

Bereits vor dem Event wurde eine der größten Ankündigungen bestätigt: Warhammer 40,000: Mechanicus II erscheint heute für PC, Xbox und PlayStation.

Im Nachfolger übernehmen Spieler erneut das Kommando über den Adeptus Mechanicus und verteidigen uralte Technologien gegen die Necrons. Neu ist dabei die Möglichkeit, erstmals eine komplette Kampagne auf Seiten der Necron-Legionen zu spielen. Im Mittelpunkt steht dabei Vargard Nefershah, die die vollständige Auslöschung der Eindringlinge auf ihrer Welt anstrebt.

Entwickelt wird der Titel von Bulwark Studios, während Kasedo Games die Veröffentlichung übernimmt.

Darüber hinaus verspricht das Showcase zahlreiche weitere Neuigkeiten zu bekannten Warhammer-Spielen. Erwartet werden unter anderem Updates und neue Inhalte zu:

Space Marine 2

Darktide

Rogue Trader

Dark Heresy

Boltgun 2

Warhammer Survivors

Dawn of War IV

Moderiert wird das Jubiläums-Event von Alanah Pearce, die bereits vorab andeutete, dass Fans mit mehreren großen Überraschungen rechnen können.

Mit der Kombination aus neuen Enthüllungen, Releases und Rabattaktionen zählt Warhammer Skulls weiterhin zu den größten jährlichen Events rund um das Warhammer-Gaming-Universum.