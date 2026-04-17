Showcase 2026: Weltpremieren aus Brasilien ab 18:00 Uhr im Nuntius Showcase

Nuntius Showcase 2026 präsentiert ab 18:00 Uhr neue Spiele, Weltpremieren und Updates aus der brasilianischen Indie-Szene.

Der Nuntius Showcase 2026 veranstaltet eine deutlich umfangreichere Ausgabe als im Vorjahr an. Durch das Programm führen Rodrigo Coelho und Alessandro Velberan, die die rund 40-minütige Show mit einem klaren Fokus auf neue Ankündigungen begleiten.

Geplant sind fünf Weltpremieren sowie acht weitere Enthüllungen, darunter neue Konsolentitel und frische Trailer zu bereits erwarteten Spielen. Zusätzlich werden kostenlose Inhalte vorgestellt, die Teil der Präsentation sind.

Im Mittelpunkt steht außerdem ein neues Spiel von Statera Studio sowie eine kostenlose Erweiterung für einen der höchstbewerteten brasilianischen Titel des Jahres 2025. Auch das Veröffentlichungsdatum eines zuvor angekündigten Spiels soll bekannt gegeben werden.

Der Showcase bleibt seiner Linie treu und setzt weiterhin auf die Förderung brasilianischer Indie Spiele mit kompakten und direkten Ankündigungen.

Die Präsentation beginnt um 18:00 Uhr.