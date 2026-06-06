Showcase 2026: Wholesome Direct 2026 zeigt jetzt neue Indie-Spiele

Der Wholesome Direct 2026 findet heute am 6. Juni statt und stellt erneut eine Vielzahl neuer Indie- und „Cozy Games“ in den Mittelpunkt.
Das digitale Showcase beginnt um 9am PT / Noon ET / 18:00 CEST und wird über den offiziellen Wholesome Games Kanal ausgestrahlt.
Im Fokus stehen vor allem kreative Indie-Projekte mit entspannter Atmosphäre, die im Rahmen der Präsentation neue Trailer, Updates und frische Gameplay-Eindrücke erhalten.
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß beim schauen. 🙂
Ist eher nicht mein Genre, allen anderen, die es gucken werden, viel Spaß.
Danke für die Info, hätte ich sonst verpasst.
Indie spiele kannste doch eh fast alle bis auf wenige Ausnahmen in die Tonne treten,dass beste wurde heute schon angekündigt mit Cuphead 2 wobei ich das vom aufwand her schon garnicht mehr als dieses bezeichnen würde.