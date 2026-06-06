Showcase 2026: Wholesome Direct 2026 zeigt jetzt neue Indie-Spiele

Der Wholesome Direct 2026 findet heute am 6. Juni statt und stellt erneut eine Vielzahl neuer Indie- und „Cozy Games“ in den Mittelpunkt.

Das digitale Showcase beginnt um 9am PT / Noon ET / 18:00 CEST und wird über den offiziellen Wholesome Games Kanal ausgestrahlt.

Im Fokus stehen vor allem kreative Indie-Projekte mit entspannter Atmosphäre, die im Rahmen der Präsentation neue Trailer, Updates und frische Gameplay-Eindrücke erhalten.