Showcase 2026: Women-Led Games Livestream startet um 01:00 Uhr

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Mit „Women-Led Games“ startet eine Showcase-Plattform zur stärkeren Sichtbarkeit weiblich geführter Entwicklerstudios.

Mit Women-Led Games startet eine wiederkehrende Showcase-Plattform, die gezielt weiblich geführte und mehrheitlich von Frauen geleitete Studios in den Fokus rückt. Ziel der Initiative ist es, die Sichtbarkeit von Entwicklerinnen in der Games-Industrie zu erhöhen und Projekte hervorzuheben, die oft weniger Aufmerksamkeit in großen Präsentationsformaten erhalten.

Die Plattform plant zwei zentrale Showcases pro Jahr: eine Sommerausgabe im Rahmen des Summer Game Fest sowie eine Winterausgabe parallel zu The Game Awards. Ergänzt wird das Format durch Interviews, Partnerschaften und den Aufbau einer Community aus Entwicklerinnen, Pressevertretern und Spielerinnen und Spielern.

Die Summer Game Fest Edition wird ab 01:00 Uhr übertragen.

 

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3 Kommentare Added

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  1. Terendir 174645 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 05.06.2026 - 00:58 Uhr

    Ich geh ins Bett. Habs letztes Jahr verfolgt und man merkt echt, dass die Games mich als Mann kaum ansprechen. Gibt nur wenige Ausnahmen aber dafür lohnt es sich nicht wach zu bleiben

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  3. nexus258 61150 XP Stomper | 05.06.2026 - 01:43 Uhr

    Sind schon viele coole Spiele dabei, auch wenn es generell überhand nimmt an Spielen

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