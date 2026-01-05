Showcase 2026: Xbox Developer Direct im Januar reicht nicht aus – Matt Booty deutet Mega‑Line‑up an

Image: Xbox Developer Direct

Nicht vergessen: Xbox hat mehr Spiele für 2026 als in eine einzige Show passen!

Trotz des Xbox Developer Direct im Januar 2026 wird das gezeigte Line‑up bei weitem nicht alles sein, was Microsoft im kommenden Jahr veröffentlichen will. Matt Booty hat das bereits sehr deutlich gemacht und damit die Erwartungen für 2026 massiv angeheizt.

Hier das übersetzte Zitat:

„Wir haben eine Menge Zeug, das wir nächstes Jahr veröffentlichen. Ich kann euch sagen, dass Playground Games im Developer Direct dabei sein wird, aber wir haben nächstes Jahr mehr zu veröffentlichen, als wir in eine einzige Show packen können.“

Damit steht fest: Das Developer Direct im Januar ist nur ein kleiner Ausschnitt.

Xbox plant 2026 ein außergewöhnlich volles Release‑Jahr, das mehrere Präsentationen oder Ankündigungswellen erfordern dürfte.

Playground Games ist für Januar bestätigt, aber Booty deutete klar an, dass zahlreiche weitere Projekte bereitstehen, die schlicht keinen Platz in einem einzigen Showcase finden. Falls ihr also nach der Show enttäuscht sein werdet, weil schon wieder kein Gears of War: E-Day zu sehen sein wird (hier habt ihr es zuerst gelesen) dann denkt daran, dass noch weitere Shows folgen werden.

Möglicherweise wird es auch speziell zu einzelnen Spielen zusätzliche Direct Shows geben, wie es seinerzeit bei Starfield der Fall war. Hier könnte beispielsweise sogar eine Bethesda Direct stattfinden, um den Starfield DLC und mehr zu päsentieren.

Des Weiteren müssen auch die großen Shows mit Xbox-Content gefüttert werden. Ein neuer Xbox Showcase zum E3-Monat im Juni, dazu das Summer Game Fest, die Gamescom 2026, Tokyo Game Show und vieles mehr. Nicht zu vergessen die Xbox Partner Preview Shows!

Fest steht: 2026 wird eines der spannendsten Gaming-Jahre seit Langem und das 25. Xbox-Jubiläum passt perfekt zur Show!

  3. MeisterMichl 63400 XP Romper Stomper | 05.01.2026 - 11:20 Uhr

    Und am schluß wirds kaum gespielt, weil man mit den spielen vom letzten Jahr noch nicht fertig ist 😩

    0
  5. Nibelungen86 308260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.01.2026 - 11:54 Uhr

    Dann sagt doch endlich einmal was in der Xbox Direct im Januar gezeigt wird 🙄😏.
    Man kann die Show doch verlängern, ist das nicht möglich 🤔?
    Warum hat man dann nichts bei den Gameawards gezeigt, wo knapp 200 Millionen zugesehen haben 🤔 ?

    0
  6. Fire12 7140 XP Beginner Level 3 | 05.01.2026 - 12:13 Uhr

    Weniger aufplustern und zeigen was wirklich dieses Jahr erscheint
    Genügend Spiele kommen ja so oder so raus

    0

