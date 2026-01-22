Showcase 2026: Xbox Developer Direct Stream startet um 19:00 Uhr

Der Xbox Developer Direct‑Livestream startet um 19:00 Uhr und gilt als der erste große Showcase des Jahres für Microsoft.
Der Livestream beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewohnt über die offiziellen Xbox‑Kanäle auf YouTube und Twitch übertragen. Wir haben euch hier den YouTube-Stream in 4K eingebettet.
Die Präsentation soll erneut das Format fortführen, das Xbox‑Fans in den letzten Jahren schätzen gelernt haben: weniger Marketing‑Show, dafür ausführliche Einblicke direkt aus den Studios, echtes Gameplay und klare Updates zu kommenden Projekten.
Die Developer Direct wird mit Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation gleich mehrere große Titel in den Mittelpunkt rücken, die Microsoft im Vorfeld bereits bestätigt hat.
Erwartet werden neue Spielszenen, frische Informationen zum Entwicklungsstand und möglicherweise auch erste Hinweise auf Releasezeiträume.
Weitere Überraschungen in Form eines vierten Spiels stehen ebenfalls im Raum.
Das Format ist dafür bekannt, dass es nicht auf bombastische Trailer setzt, sondern auf transparente Einblicke in die tatsächliche Arbeit der Entwicklerteams.
Ok MS hat die Marke XBox aufgegeben. Alle Titel genauso für die Playstation 🤣
Ganz im Gegenteil, du scheinst deren Strategie nur nicht zu verstehen.
Ich habe sie ganz gut verstanden. 😉
Kein konkretes Datum ist aber wirklich noch bisschen schwach… naja gibt genug zu spielen. Hmhm
Nicht das es zu spät für ne mögliche GOTY Nominierung kommt 😅
Und Day one für PS ist zumindest immernoch bisschen bemerkenswert.
Hab (auch hier in den Kommentaren) immer von zeitversetzt gelesen…
Forza sieht gut aus, Fable finde ich auch interessant.
Wird ein schönes SP-Jahr. Wolverine, Saros und Fable werden auf jeden Fall gespielt.
Die beiden anderen Games sind nichts für mich
Schade das Tim Schafer sein Talent für so einen Käse verschwendet. Aber seine besten Zeiten sind wohl vorbei.
Sein Highlight ist und bleibt für mich Brütal Legend🤟
Absout…ein Metal Meilenstein
Das war alles 🤣? Keine Überraschungen.
Fable sieht soooo gut aus! Aber leider wirkten ein paar Szenen ziemlich „Ruckelig“. Forza 6 einfach zu gut um wahr zu sein und vor allem man muss nicht mehr ewig warten!
Da hat mich nichts abgeholt. Fable war zwar nett aber es wird wohl auch nur ein weiteres RPG wie man es kennt. Schade.
ich fand Fable gerade erfrischend anders und unique, sowohl stilistisch als auch von den spielerischen Möglichkeiten, besser als das 100. austauschbare Soulslike-ActionRPG imho
War genial😍😍😍
Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation und Fable sehen einfach fantastisch aus. Das neue Tim Schafer Spiel ist nicht meins, aber wird sicher Fans finden.
Fable sieht äußerst vielversprechend aus. Grafisch top. Der Artstyle ist ein Traum. Ich freue mich riesig darauf diese malerische und wunderschöne Welt zu erkunden. Das ganze NPC System ist ja auch mal richtig krass – wirklich sehr ambitioniert. Und was ma da alles sonst so treiben kann. WOW.😱