Showcase 2026: Xbox Developer Direct Stream startet um 19:00 Uhr

86 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Erhaltet Einblicke in die Entwicklung von Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation im Xbox Developer Direct-Livestream.

Der Xbox Developer Direct‑Livestream startet um 19:00 Uhr und gilt als der erste große Showcase des Jahres für Microsoft.

Der Livestream beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewohnt über die offiziellen Xbox‑Kanäle auf YouTube und Twitch übertragen. Wir haben euch hier den YouTube-Stream in 4K eingebettet.

Die Präsentation soll erneut das Format fortführen, das Xbox‑Fans in den letzten Jahren schätzen gelernt haben: weniger Marketing‑Show, dafür ausführliche Einblicke direkt aus den Studios, echtes Gameplay und klare Updates zu kommenden Projekten.

Die Developer Direct wird mit Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation gleich mehrere große Titel in den Mittelpunkt rücken, die Microsoft im Vorfeld bereits bestätigt hat.

Erwartet werden neue Spielszenen, frische Informationen zum Entwicklungsstand und möglicherweise auch erste Hinweise auf Releasezeiträume.

Weitere Überraschungen in Form eines vierten Spiels stehen ebenfalls im Raum.

Das Format ist dafür bekannt, dass es nicht auf bombastische Trailer setzt, sondern auf transparente Einblicke in die tatsächliche Arbeit der Entwicklerteams.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

86 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Iceonly2 4000 XP Beginner Level 2 | 22.01.2026 - 19:51 Uhr

    Ok MS hat die Marke XBox aufgegeben. Alle Titel genauso für die Playstation 🤣

    2
  2. Wartenaufwunder 149210 XP Master-at-Arms Onyx | 22.01.2026 - 19:52 Uhr

    Kein konkretes Datum ist aber wirklich noch bisschen schwach… naja gibt genug zu spielen. Hmhm
    Nicht das es zu spät für ne mögliche GOTY Nominierung kommt 😅

    Und Day one für PS ist zumindest immernoch bisschen bemerkenswert.
    Hab (auch hier in den Kommentaren) immer von zeitversetzt gelesen…

    2
  3. bk493 37150 XP Bobby Car Raser | 22.01.2026 - 19:53 Uhr

    Forza sieht gut aus, Fable finde ich auch interessant.
    Wird ein schönes SP-Jahr. Wolverine, Saros und Fable werden auf jeden Fall gespielt.
    Die beiden anderen Games sind nichts für mich

    0
  4. Fizzgig 1860 XP Beginner Level 1 | 22.01.2026 - 19:55 Uhr

    Schade das Tim Schafer sein Talent für so einen Käse verschwendet. Aber seine besten Zeiten sind wohl vorbei.

    1
  6. Gideon 4160 XP Beginner Level 2 | 22.01.2026 - 19:56 Uhr

    Fable sieht soooo gut aus! Aber leider wirkten ein paar Szenen ziemlich „Ruckelig“. Forza 6 einfach zu gut um wahr zu sein und vor allem man muss nicht mehr ewig warten!

    0
  7. ahjott 10830 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 22.01.2026 - 19:56 Uhr

    Da hat mich nichts abgeholt. Fable war zwar nett aber es wird wohl auch nur ein weiteres RPG wie man es kennt. Schade.

    0
    • link82 6060 XP Beginner Level 3 | 22.01.2026 - 20:06 Uhr
      Antwort auf ahjott

      ich fand Fable gerade erfrischend anders und unique, sowohl stilistisch als auch von den spielerischen Möglichkeiten, besser als das 100. austauschbare Soulslike-ActionRPG imho

      0
  8. Robilein 1204830 XP Xboxdynasty Legend Platin | 22.01.2026 - 19:57 Uhr

    War genial😍😍😍

    Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation und Fable sehen einfach fantastisch aus. Das neue Tim Schafer Spiel ist nicht meins, aber wird sicher Fans finden.

    1
  9. shadow moses 446650 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.01.2026 - 20:04 Uhr

    Fable sieht äußerst vielversprechend aus. Grafisch top. Der Artstyle ist ein Traum. Ich freue mich riesig darauf diese malerische und wunderschöne Welt zu erkunden. Das ganze NPC System ist ja auch mal richtig krass – wirklich sehr ambitioniert. Und was ma da alles sonst so treiben kann. WOW.😱

    1

Hinterlasse eine Antwort