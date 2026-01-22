Showcase 2026: Xbox Developer Direct Stream startet um 19:00 Uhr

Erhaltet Einblicke in die Entwicklung von Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation im Xbox Developer Direct-Livestream.

Der Xbox Developer Direct‑Livestream startet um 19:00 Uhr und gilt als der erste große Showcase des Jahres für Microsoft.

Der Livestream beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewohnt über die offiziellen Xbox‑Kanäle auf YouTube und Twitch übertragen. Wir haben euch hier den YouTube-Stream in 4K eingebettet.

Die Präsentation soll erneut das Format fortführen, das Xbox‑Fans in den letzten Jahren schätzen gelernt haben: weniger Marketing‑Show, dafür ausführliche Einblicke direkt aus den Studios, echtes Gameplay und klare Updates zu kommenden Projekten.

Die Developer Direct wird mit Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation gleich mehrere große Titel in den Mittelpunkt rücken, die Microsoft im Vorfeld bereits bestätigt hat.

Erwartet werden neue Spielszenen, frische Informationen zum Entwicklungsstand und möglicherweise auch erste Hinweise auf Releasezeiträume.

Weitere Überraschungen in Form eines vierten Spiels stehen ebenfalls im Raum.

Das Format ist dafür bekannt, dass es nicht auf bombastische Trailer setzt, sondern auf transparente Einblicke in die tatsächliche Arbeit der Entwicklerteams.