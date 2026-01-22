Showcase 2026: Xbox Developer_Direct feiert heute sein Comeback in 4K

Zum 25. Jubiläum bringt Xbox eine erste Developer_Direct zurück und präsentiert heute Abend frische Einblicke in Forza Horizon 6, Fable und Game Freaks neues Beast of Reincarnation.

Zum Start des 25-jährigen Xbox Jubiläums kündigt Microsoft die Rückkehr der Developer_Direct an. Die Show findet heute, am Donnerstag, den 22. Januar, um 19:00 Uhr statt und rückt erneut die Entwickler selbst in den Mittelpunkt.

Studios erhalten die Bühne, um ihre Projekte ausführlich vorzustellen und exklusive Einblicke in laufende Produktionen zu geben.

In diesem Jahr stehen gleich mehrere Schwergewichte auf dem Programm. Playground Games bringt sowohl Forza Horizon 6 als auch das heiß erwartete Fable mit und verspricht tiefere Einblicke in Gameplay, Technik und Entwicklungsprozesse.

Zusätzlich wird Game Freak erstmals ausführlicher über Beast of Reincarnation sprechen – ein Titel, der bereits im Vorfeld für Neugier sorgt, da das Studio abseits von Pokémon nur selten neue Marken präsentiert.

Die Developer_Direct dient traditionell als Format, das weniger auf große Showeffekte setzt und stattdessen den kreativen Köpfen hinter den Spielen Raum gibt, ihre Arbeit zu erklären. Mit dem Jubiläum im Rücken dürfte die erste Ausgabe im Jahr 2026 heute besonders aufmerksam verfolgt werden.