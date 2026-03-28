Showcase 2026: Xbox enthüllt neues Format Xbox Presents im Mai

Ein neues Kapitel für Xbox-Events steht bevor: Mit Xbox Presents kündigt Microsoft ein frisches Format an, das erstmals im Mai 2026 an den Start gehen wird. Im Mittelpunkt der Premiere steht das kommende Spiel Stranger Than Heaven.
Hinter dem neuen Format steckt das Team von Xbox, das bereits erste Einblicke in die Entstehung gegeben hat. Für die Auftaktfolge wurde unter anderem Zeit direkt vor Ort in Japan mit dem Entwicklerteam verbracht, um exklusive Eindrücke und neue Details zum Spiel zu sammeln.
Das erste Xbox Presents-Event soll am 6. Mai 2026 stattfinden und sich vollständig auf Stranger Than Heaven konzentrieren. Ziel des Formats ist es offenbar, tiefere Einblicke in Spiele zu ermöglichen und deren Entwicklung sowie Hintergründe ausführlicher zu beleuchten.
Weitere Informationen zum Ablauf oder zu zukünftigen Episoden wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass Xbox mit diesem neuen Ansatz seine Präsentationsformate weiter ausbauen möchte.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Neue Formate warum nicht 🤷🏻♂️
Ob mich das Spiel interessiert,decke ich aber eher weniger 😅🤣
Finde ich erstmal nicht schlecht. 👍
Einfach nur genial wie Microsoft Spiele liefert und Präsenz zeigt. Egal ob 1st-Party-Titel oder 3rd-Party-Titel. Auch den verstärkten Fokus auf Japan begrüße ich. Das Final Fantasy VII Remake feiere ich total. Die Xbox ist einfach DIE Spieleplattform schlechthin 🙂
Ich weiß ja nicht.
Inhalt einer jeden Folge : unser Spiel ist so toll, wir sind so innovativ, wir freuen uns so sehr das so viele Menschen unsere Vision teilen können, wir bringen das beste Spiel was jemand entstanden ist. Unsere Kollegen sind alle so toll und auch unsere Chefetage hört immer auf uns. Wir sind so glücklich hier arbeiten zu dürfen.
Der Unterschied der einzelnen Shows besteht dann immerhin aus den Gesichtern und gezeigenten Spielzenen.
Ja, da könnte man die Spiele auch gleich am Ende der Game Awards zeigen.😂
Im Grunde ist es nur Marketing und es würde auch niemand schlecht über das eigene Spiel reden. Selbst wenn es keiner kauft wird es dann auf die Community geschoben.
Für das Spiel würde ich das wahrscheinlich sogar gucken.
Hört sich eigentlich an wie ein normales Video, indem ein Spiel genauer vorgestellt wird.