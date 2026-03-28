Showcase 2026: Xbox enthüllt neues Format Xbox Presents im Mai

Ein neues Kapitel für Xbox-Events steht bevor: Mit Xbox Presents kündigt Microsoft ein frisches Format an, das erstmals im Mai 2026 an den Start gehen wird. Im Mittelpunkt der Premiere steht das kommende Spiel Stranger Than Heaven.

Hinter dem neuen Format steckt das Team von Xbox, das bereits erste Einblicke in die Entstehung gegeben hat. Für die Auftaktfolge wurde unter anderem Zeit direkt vor Ort in Japan mit dem Entwicklerteam verbracht, um exklusive Eindrücke und neue Details zum Spiel zu sammeln.

Das erste Xbox Presents-Event soll am 6. Mai 2026 stattfinden und sich vollständig auf Stranger Than Heaven konzentrieren. Ziel des Formats ist es offenbar, tiefere Einblicke in Spiele zu ermöglichen und deren Entwicklung sowie Hintergründe ausführlicher zu beleuchten.

Weitere Informationen zum Ablauf oder zu zukünftigen Episoden wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass Xbox mit diesem neuen Ansatz seine Präsentationsformate weiter ausbauen möchte.