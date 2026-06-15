Showcase 2026: Xbox Games Showcase 2026: Alle Ankündigungen, Weltpremieren und Release-Termine im Überblick

Der Xbox Games Showcase 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark Microsofts Gaming-Offensive in die Zukunft geht. Neben zahlreichen Weltpremieren, neuen Trailern und Gameplay-Enthüllungen standen vor allem große First-Party-Marken, überraschende Neuankündigungen sowie neue Hardware zum 25. Xbox-Jubiläum im Mittelpunkt.

Von etablierten Franchises wie Halo, Gears of War, Fable, DOOM und Forza-ähnlichen Blockbustern bis hin zu völlig neuen IPs wie Senua, Spyro: A Realm Beyond oder Vivarium bot die Show einen umfassenden Ausblick auf die kommenden Xbox-Jahre.

25 Jahre Xbox: Jubiläums-Hardware vorgestellt

Zum 25. Jubiläum der Marke Xbox wurde eine spezielle Hardware-Edition angekündigt. Die Xbox Series X25 Limited Edition sowie der Xbox Wireless Controller X25 Special Edition greifen das Design der ursprünglichen Xbox auf und verbinden Nostalgie mit moderner Technik.

Die Sondereditionen erscheinen im November in ausgewählten Märkten und feiern 25 Jahre Xbox-Geschichte gemeinsam mit der Community.

Große First-Party-Offensive mit exklusiven Spielen

Ein zentrales Thema der Show war die klare strategische Ausrichtung auf eigene Studios und exklusive Inhalte. Besonders hervorgehoben wurden dabei zwei Titel, die künftig Xbox-Exklusivspiele ohne Hoffnung für andere Konsolen-Plattformen sein werden: Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution.

Weiter ging es mit:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Clockwork Revolution

DOOM: The Dark Ages – Revelations

Fable

Gears of War: E-Day

Halo: Campaign Evolved

Minecraft Dungeons II

Senua (Hellblade-Universum)

Spyro: A Realm Beyond

State of Decay 3

Überraschungen und große Third-Party-Weltpremieren

Persona 6 & Persona 4 Revival

Wo Long 2: Wings of Ember

Resonance: A Plague Tale Legacy

METRO 2039

Valor Mortis

Where Winds Meet

Indie-, Horror- und kreative Newcomer im Fokus

Die Showcase bot erneut eine große Bühne für kleinere und kreative Projekte.

Zu den auffälligsten Titeln gehören:

Vivarium (Anime-Life-Sim in Terrarium-Welt)

Magicians: The Devil’s Deal(düstere Stage-Magic-Action)

JOIN US (Open-World-Cult-Simulation mit Game Pass)

Bad Magpie (surreales Indie-Abenteuer mit dunkler Symbolik)

Live-Service-Spiele und Updates im Xbox-Ökosystem

Auch bestehende Spiele erhielten große Updates und neue Inhalte:

Age of Empires IV: Raiders of the North erweitert das Strategiespiel um Wikinger und Schotten

Sea of Thieves Season 20: Custom Season ermöglicht eigene Spielmodi und Sandbox-Regeln

Fallout 76: Infestations Update bringt neue Bedrohungen und Season-Inhalte

The Elder Scrolls Online Season One startet neue Storylines rund um die Diebesgilde

Microsoft Flight Simulator 2024 erweitert die Welt um Nationalparks und neue Air-Races

Fable

Fable erhielt einen neuen Trailer, der erstmals die Figur Isabel zeigt, gespielt von Hayley Atwell. Isabel ist eine tragische Heldin mit dunkler Vergangenheit, die eine zentrale Rolle in der Geschichte von Albion einnimmt. Gleichzeitig deutet der Trailer die Rückkehr von Jack of Blades an. Der Release erfolgt am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day zeigte erstmals Gameplay-Material und versetzt Spieler zurück zum Tag der Emergenz. Der Titel erzählt die Ursprungsgeschichte von Marcus Fenix und Dominic Santiago und setzt auf die bekannte, brutale Third-Person-Action der Reihe. Der Release erfolgt am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PC und Cloud. Eine Open Beta startet am 6. August 2026.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved wurde mit einem neuen Missions-Trailer vorgestellt und erscheint am 28. Juli 2026. Neben der überarbeiteten Kampagne erwarten Spieler neue Inhalte wie „Operation METEORITE“ mit zusätzlichen Missionen rund um Master Chief und Sgt. Johnson. Der Titel erscheint für Xbox, PC und PlayStation sowie im Game Pass.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase mit einem neuen Blick auf den DMZ-Modus vorgestellt. Spieler werden entweder solo oder im Squad in ein instabiles Konfliktgebiet entsandt, um dort nicht registrierte Operationen durchzuführen und militärische High-Tech-Güter zu sichern.

Jede Mission verläuft anders, geprägt von Entscheidungen wie Looten, Kämpfen, Verhandeln oder Verrat. Der Release erfolgt am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PC und Cloud sowie weitere Plattformen.

Clockwork Revolution

Clockwork Revolution kehrte mit einem neuen Trailer zurück und zeigte erstmals ausführlicher die Gang der „Rotten Row Hooligans“. Der Steampunk-RPG-Titel von inXile Entertainment setzt auf Zeitreisen, verzweigte Entscheidungen und eine dynamische Welt, in der jede Handlung Auswirkungen auf die Zukunft hat. Die Veröffentlichung erfolgt 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

DOOM: The Dark Ages – Revelations

Mit „Revelations“ erhält DOOM: The Dark Ages eine umfangreiche Story-Erweiterung. Der Doom Slayer wird in eine neue, gnadenlose Hölle geworfen, in der er sich neuen Dämonen, Rätseln und Herausforderungen stellen muss. Die Erweiterung erscheint am 7. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und weitere Plattformen.

Minecraft Dungeons II

Minecraft Dungeons II kehrt mit einer neuen Koop-Action-RPG-Erfahrung zurück. Der Trailer zeigte neue Biome, gefährliche Gegner wie den Twisted Warden und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten. Der Release erfolgt am 29. September 2026 für Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Senua

Mit „Senua“ präsentierte Ninja Theory einen neuen Ableger im Hellblade-Universum. Die Celtic-Kriegerin kämpft sich durch eine verzerrte Zwischenwelt zwischen Leben und Tod, um ihre verlorene Vergangenheit zu konfrontieren. Das Spiel setzt auf taktische Kämpfe, Bossfights und psychologisch geprägte Rätsel und erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Spyro: A Realm Beyond

Spyro kehrt mit einem komplett neuen Abenteuer zurück. Entwickelt von Toys for Bob bietet der Titel frei erkundbare Welten, echte Drachenflug-Mechaniken und ein modernes Gameplay-Update der Reihe. Die Veröffentlichung erfolgt im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

State of Decay 3

State of Decay 3 zeigte erstmals Gameplay aus der düsteren Zombie-Survival-Welt. Spieler bauen Communities auf, sichern Ressourcen und kämpfen gegen eine sich ständig ausbreitende Bedrohung. Der Titel erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Crazy Taxi: World Tour

Crazy Taxi: World Tour bringt Segas legendäre Arcade-Racing-Reihe zurück und schickt Spieler in ein komplett neues, internationales Abenteuer. Die Veröffentlichung ist für 2027 für Xbox Series X|S, PC und weitere Plattformen geplant.

Magicians: The Devil’s Deal

Magicians: The Devil’s Deal entführt Spieler in eine düstere First-Person-Action-Erfahrung, in der Bühnenmagie real wird und tödliche Konsequenzen hat. Die Veröffentlichung erfolgt 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud sowie im Game Pass.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Castlevania: Belmont’s Curse

Castlevania: Belmont’s Curse ist ein neues 2D-Action-Exploration-Abenteuer von KONAMI, Evil Empire und Motion Twin und setzt die klassische Reihe in moderner Form fort. Der Release ist für den 15. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PC und weitere Plattformen geplant.

JOIN US

JOIN US ist ein düster-komödiantischer Open-World-Survival-Titel, in dem Spieler einen eigenen Weltuntergangskult aufbauen. Der Release erfolgt im März 2027 für Xbox Series X|S, PC und Cloud sowie direkt im Game Pass.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Persona 4 Revival

Persona 4 Revival wurde mit einem neuen Release-Trailer vorgestellt und erscheint am 18. Februar 2027. Der Klassiker wurde vollständig modernisiert, inklusive neuer Grafik, Gameplay-Verbesserungen und Quality-of-Life-Features.

Persona 6

Atlus überraschte mit der offiziellen Enthüllung von Persona 6. Der neue Serienteil setzt auf eine völlig neue Geschichte und erweitert das bekannte RPG-Universum der Reihe. Weitere Details folgen in den kommenden Monaten.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Wo Long 2: Wings of Ember

Team Ninja präsentierte Wo Long 2 als neue Action-RPG-Fortsetzung. Der Titel spielt in einer alternativen Version der späten Han-Dynastie und kombiniert Martial-Arts-Kampf mit übernatürlichen Elementen. Die Veröffentlichung erfolgt Anfang 2027.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Bad Magpie

Bad Magpie ist das Debütprojekt des neuen Indie-Studios Milktooth und erzählt eine surreal wirkende Geschichte rund um eine einflügelige Elster, die eine scheinbar idyllische Welt ins Chaos stürzt. Das Spiel erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PC und weitere Plattformen sowie im Game Pass.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt eine neue Geschichte im bekannten Universum. Spieler begleiten Sophia 15 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils auf einer gefährlichen Reise voller Geheimnisse und tödlicher Bedrohungen. Release: 27. August 2026.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

METRO 2039

METRO 2039 wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt, der erstmals die düstere postapokalyptische Welt in Aktion zeigt. Spieler erwarten Survival-Mechaniken, Stealth-Gameplay und neue Mutantenarten. Release: Februar 2027.

Valor Mortis

Valor Mortis ist ein First-Person-Soulslike im Setting der Napoleonischen Kriege. Spieler übernehmen die Rolle eines untoten Soldaten, der sich durch eine verdrehte Version der Geschichte kämpft. Der Release erfolgt am 24. September 2026.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Vivarium

Vivarium ist ein Anime-inspiriertes Life-Sim-Abenteuer mit dynamischer Zeit- und Entscheidungsstruktur. Spieler erkunden eine lebendige, terrariumartige Welt und treffen auf zahlreiche Charaktere mit eigenen Geschichten. Release: 2027.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Where Winds Meet

Where Winds Meet ist ab sofort für Xbox verfügbar. Das Wuxia-Action-RPG bietet eine offene Welt im China des 10. Jahrhunderts und erlaubt es Spielern, ihren eigenen Kampfstil frei zu gestalten. Zusätzlich wurde eine Erweiterung für Juli 2026 angekündigt.

Ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Age of Empires IV: Raiders of the North

Age of Empires IV erhält mit Raiders of the North eine neue Erweiterung, die Wikinger und Schotten als spielbare Fraktionen einführt. Neue Missionen, Einheiten und Karten erweitern das Strategiespiel.

The Elder Scrolls Online – Season One

ESO startet eine neue Season mit Fokus auf die Diebesgilde. Spieler erwarten neue Story-Inhalte, Events auf hoher See und zusätzliche Herausforderungen. Das Update erscheint am 8. Juli.

Fallout 76 – Infestations Update

Fallout 76 erhält ein neues kostenloses Update, das die Spielwelt mit neuen Infestations-Zonen erweitert. Zusätzlich startet eine neue Season mit exklusiven Belohnungen und neuen Gegnern.

Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 erweitert die Welt mit einem neuen US-Nationalparks-Update. Zudem werden neue Air-Race-Inhalte und zusätzliche Flugerlebnisse für den Simulator hinzugefügt.

Sea of Thieves – Season 20: Custom Seas

Sea of Thieves Season 20 bringt mit „Custom Seas“ ein neues Sandbox-Feature, das Spielern erlaubt, eigene Spielmodi zu erstellen, Regeln festzulegen und kreative Szenarien zu gestalten. Das Update erscheint am 18. Juni 2026.

Der Xbox Games Showcase 2026 zeigte deutlich, wohin sich das Xbox-Ökosystem entwickelt: First-Party-Exklusivspiele, große Rückkehr etablierter Marken, neue IPs mit langfristigem Potenzial und eine weiterhin enge Integration von Game Pass und Cloud-Gaming.

Mit Titeln wie Gears of War: E-Day, Fable, Halo: Campaign Evolved, State of Decay 3 und zahlreichen Überraschungen positioniert sich Xbox klar für die kommenden Jahre – sowohl im AAA-Segment als auch im Indie- und Live-Service-Bereich.

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