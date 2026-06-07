Showcase 2026: Xbox Games Showcase 2026: Aufzeichnung der gesamten Show jetzt in 4K verfügbar

Wer den Xbox Games Showcase 2026 verpasst hat oder sich die zahlreichen Ankündigungen noch einmal ansehen möchte, kann jetzt die komplette Aufzeichnung in 4K nachholen.

Die Jubiläumsausgabe zum 25-jährigen Bestehen von Xbox bot zahlreiche Neuankündigungen, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu kommenden Spielen von Xbox Game Studios sowie internationalen Partnern.

Direkt im Anschluss an die Hauptshow folgte außerdem das Gears of War: E-Day Direct, bei dem Entwickler The Coalition einen ausführlicheren Einblick in die Entstehungsgeschichte rund um Marcus Fenix und den sogenannten Emergence Day gewährte.

Zu den Highlights des Showcase gehörten zahlreiche Neuankündigungen, Release-Termine und Gameplay-Präsentationen für kommende Xbox-Titel sowie mehrere Überraschungen anlässlich des Xbox-Jubiläums.

Wer alle Trailer, Enthüllungen und Präsentationen noch einmal in bester Bildqualität erleben möchte, kann jetzt die vollständige Aufzeichnung des Xbox Games Showcase 2026 ansehen.