Showcase 2026: Xbox Games Showcase 2026 startet um 19:00 Uhr – jetzt einschalten

Xbox Games Showcase 2026 präsentiert heute neue Spiele und Gears of War: E-Day Deep Dive.

Der Xbox Games Showcase 2026 findet am 7. Juni um 19:00 CEST statt und präsentiert neue Spiele aus den Xbox First-Party-Studios sowie von Partnern weltweit.

Im Anschluss an die Hauptshow folgt direkt ein eigener Deep Dive: der Gears of War: E-Day Direct. Dabei liefert The Coalition neue Einblicke in die Entstehungsgeschichte des kommenden Serienteils.

Der Showcase markiert zugleich das 25-jährige Jubiläum von Xbox und soll entsprechend eine breite Auswahl an kommenden Titeln und Projekten zeigen.

Xbox Games Showcase 2026 – Mögliche Spiele

Die Veranstaltung könnt ihr euch hier anschauen: