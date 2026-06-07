Showcase 2026: Xbox Games Showcase 2026 startet um 19:00 Uhr – jetzt einschalten

Der Xbox Games Showcase 2026 findet am 7. Juni um 19:00 CEST statt und präsentiert neue Spiele aus den Xbox First-Party-Studios sowie von Partnern weltweit.
Im Anschluss an die Hauptshow folgt direkt ein eigener Deep Dive: der Gears of War: E-Day Direct. Dabei liefert The Coalition neue Einblicke in die Entstehungsgeschichte des kommenden Serienteils.
Der Showcase markiert zugleich das 25-jährige Jubiläum von Xbox und soll entsprechend eine breite Auswahl an kommenden Titeln und Projekten zeigen.
Xbox Games Showcase 2026 – Mögliche Spiele
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Halo: Campaign Evolved
- Gears of War: E-Day
- State of Decay 3
- Beast of Reincarnation
- Minecraft Dungeons II
- Clockwork Revolution
- Marvel’s Blade
- …und vieles mehr
- …..und noch mehr für den Xbox Game Pass
Die Veranstaltung könnt ihr euch hier anschauen:
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124 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nennt den Mist doch gleich Xbox und Playstation Showcase….Das ist ja richtig traurig was MS hier abliefert..