Showcase 2026: Xbox Games Showcase und Gears of War: E-Day Direct im Juni

Xbox Games Showcase 2026 findet am 7. Juni statt und liefert im Anschluss einen ausführlichen Einblick in Gears of War E Day.

Das Xbox Games Showcase 2026 wird am 7. Juni ausgestrahlt und verspricht zahlreiche Neuankündigungen sowie erste Gameplay-Einblicke in kommende Titel.

Los geht es um 19:00 Uhr deutscher Zeit, wenn Microsoft seine neuesten Projekte präsentiert. Gezeigt werden Spiele aus den eigenen Studios ebenso wie Titel von internationalen Partnern, die von großen Marken bis hin zu vielversprechenden Indie-Projekten reichen.

Direkt im Anschluss folgt mit dem Gears of War E Day Direct ein ausführlicher Deep Dive zu einem der wichtigsten kommenden Titel. Gears of War E Day steht dabei im Mittelpunkt und beleuchtet die Ursprünge des Konflikts rund um den sogenannten Emergence Day.

Verantwortlich für die Präsentation ist The Coalition, das neue Details, Gameplay-Szenen und Einblicke in die Entwicklung liefern wird. Damit rückt eines der traditionsreichsten Xbox-Franchises erneut ins Rampenlicht.

Begleitend zum Event kehrt auch das Xbox Fan Fest zurück. Im Rahmen des Showcase wird ein besonderes Jubiläum gefeiert, denn Xbox blickt auf 25 Jahre Geschichte zurück und kombiniert dabei Rückblicke mit einem Ausblick auf kommende Entwicklungen.

Das gesamte Event wird weltweit über zahlreiche Plattformen gestreamt und in über 40 Sprachen verfügbar sein, inklusive barrierefreier Optionen wie Gebärdensprache und Audiobeschreibungen.