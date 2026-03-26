Showcase 2026: Xbox Partner Preview kehrt heute mit Weltpremieren und Game Pass-News zurück

Xbox Partner Preview präsentiert heute neue Einblicke in kommende Titel von SEGA, GSC Game World, Owlcat Games sowie Weltpremieren und mehr.

Die beliebte Broadcast-Reihe Xbox – Xbox Partner Preview – meldet sich heute, am Donnerstag, den 26. März, zurück. Im Fokus stehen kommende Spiele von Drittpartnern wie SEGA, GSC Game World und Owlcat Games.

Neben brandneuen Enthüllungen, Weltpremieren und Xbox Game Pass-News gibt es exklusive Updates zu mit Spannung erwarteten Projekten.

Zu den Highlights gehören ein erster Einblick in das neue Projekt von Ryu Ga Gotoku mit dem Titel Stranger Than Heaven, Updates zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sowie neue Szenen aus The Expanse: Osiris Reborn, dem Action-RPG basierend auf der legendären Romanreihe von James S.A. Corey.

Darüber hinaus werden weitere Spiele für Xbox-Konsolen, PC und Game Pass vorgestellt.

Hinweis: Die Show konzentriert sich ausschließlich auf Third-Party-Spiele und bietet exklusive Einblicke in Titel, die von Xbox-Partnern entwickelt werden. Anders als bei First-Party-Events werden in dieser Ausgabe nur Spiele vorgestellt, die nicht von Microsoft selbst entwickelt wurden.

Die digitale Übertragung startet am 26. März um 18:00 Uhr auf den offiziellen Xbox-Kanälen auf YouTube und Twitch.

XboxDynasty wird wie immer mit einer Berichterstattung live dabei sein.

Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen – sammelt dazu heute noch doppelte XD-XP: