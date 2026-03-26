Showcase 2026: Xbox Partner Preview kehrt heute mit Weltpremieren und Game Pass-News zurück

Die beliebte Broadcast-Reihe Xbox – Xbox Partner Preview – meldet sich heute, am Donnerstag, den 26. März, zurück. Im Fokus stehen kommende Spiele von Drittpartnern wie SEGA, GSC Game World und Owlcat Games.
Neben brandneuen Enthüllungen, Weltpremieren und Xbox Game Pass-News gibt es exklusive Updates zu mit Spannung erwarteten Projekten.
Zu den Highlights gehören ein erster Einblick in das neue Projekt von Ryu Ga Gotoku mit dem Titel Stranger Than Heaven, Updates zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sowie neue Szenen aus The Expanse: Osiris Reborn, dem Action-RPG basierend auf der legendären Romanreihe von James S.A. Corey.
Darüber hinaus werden weitere Spiele für Xbox-Konsolen, PC und Game Pass vorgestellt.
Hinweis: Die Show konzentriert sich ausschließlich auf Third-Party-Spiele und bietet exklusive Einblicke in Titel, die von Xbox-Partnern entwickelt werden. Anders als bei First-Party-Events werden in dieser Ausgabe nur Spiele vorgestellt, die nicht von Microsoft selbst entwickelt wurden.
Die digitale Übertragung startet am 26. März um 18:00 Uhr auf den offiziellen Xbox-Kanälen auf YouTube und Twitch.
XboxDynasty wird wie immer mit einer Berichterstattung live dabei sein.
Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen – sammelt dazu heute noch doppelte XD-XP:
90 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf The Expanse bin ich gespannt
In 2 Stunden geht’s los, und dann singen wir gemeinsam:
🎵Wreckfest Zwei, da simma dabei🎵😁
Und 5 Minuten später ist alles vorbei 🙂
Erwarte nichts und du kannst höchstens positiv überrascht sein 🙂
Ich hoffe auf das ein oder andere Remake aus dem Hause Sega.
Bin schon gespannt auf das neue Spiel von RGG.
Die Yakuza Games hatten durch die Bank tolle Storys und gut geschriebene Charakter. Deshalb bin ich ziemlich sicher, dass uns wieder ein tolles Story Spiel erwartet.
Freu mich drauf
Also ich wäre soweit… von mir aus.. 😁