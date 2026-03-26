Showcase 2026: Xbox Partner Preview Livestream startet um 18:00 Uhr

Die Xbox Partner Preview bringt Einblicke zu Spielen wie Stranger Than Heaven, S.T.A.L.K.E.R. 2 und weiteren Highlights sowie Neues für den Xbox Game Pass.

Wenn sich am Abend die Tore zur nächsten Xbox-Präsentation öffnen, richtet sich der Blick der Gaming-Welt erneut auf eine geballte Ladung neuer Inhalte. Die aktuelle Xbox Partner Preview verspricht nicht weniger als exklusive Einblicke, Weltpremieren und frische Ankündigungen rund um kommende Titel und den Xbox Game Pass.

Der Showcase startet heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit und stellt Projekte namhafter Partnerstudios in den Mittelpunkt. Mit dabei sind unter anderem Sega, GSC Game World und Owlcat Games, die neue Details zu ihren kommenden Spielen präsentieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem neuen Projekt von Ryu Ga Gotoku Studio mit dem Titel Stranger Than Heaven. Hier erwartet euch ein ausführlicher Blick hinter die Kulissen sowie neue Eindrücke zum Spiel selbst. Gleichzeitig liefert die Präsentation ein weiteres Update zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, das weiterhin zu den meist erwarteten Titeln im Xbox-Ökosystem zählt.

Auch Fans von Sci-Fi-Rollenspielen kommen auf ihre Kosten. Zu The Expanse: Osiris Reborn, einem neuen Action-RPG aus dem Universum der bekannten Serie von James S.A. Corey wird es neue Einblicke geben.

Darüber hinaus hält die Xbox Partner Preview weitere Überraschungen bereit. Neben neuen Enthüllungen und Weltpremieren stehen auch frische Ankündigungen für den Xbox Game Pass im Raum. Damit dürfte die Präsentation erneut wichtige Impulse für die kommenden Monate auf Xbox-Konsolen und dem PC liefern.

Schaut euch den Livestream hier in 4K ab 18:00 Uhr via YouTube an:

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