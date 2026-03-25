Showcase 2026: Xbox Partner Preview: Neue Weltpremieren und Game Pass-Ankündigungen am 26. März

Am Donnerstag, den 26. März, kehrt der Xbox Partner Preview Broadcast zurück. Die Show konzentriert sich ausschließlich auf Third-Party-Spiele und bietet exklusive Einblicke in Titel, die von Xbox-Partnern entwickelt werden. Anders als bei First-Party-Events werden in dieser Ausgabe nur Spiele vorgestellt, die nicht von Microsoft selbst entwickelt wurden.

Also wundert euch nicht, wenn ihr Gears of War: E-Day, Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved oder Fable 4 nicht zu sehen bekommen solltet.

Die neueste Ausgabe wird vielmehr Inhalte von namhaften Partnern wie Sega, GSC Game World und Owlcat Games präsentieren. Zuschauer können sich auf Weltpremieren, brandneue Enthüllungen und spannende Xbox Game Pass-Ankündigungen freuen. Das Event bietet somit einen kompakten Überblick über kommende Spielehighlights aus der Third-Party-Szene für Xbox.

Folgende Spiele sind bereits bestätigt:

Die digitale Übertragung startet am 26. März um 18:00 Uhr auf den offiziellen Xbox-Kanälen auf YouTube und Twitch.