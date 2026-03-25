Showcase 2026: Xbox Partner Preview: Neue Weltpremieren und Game Pass-Ankündigungen am 26. März

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Xbox Partner Preview kehrt am 26. März zurück – neue Third-Party-Titel und Game Pass-News erwartet.

Am Donnerstag, den 26. März, kehrt der Xbox Partner Preview Broadcast zurück. Die Show konzentriert sich ausschließlich auf Third-Party-Spiele und bietet exklusive Einblicke in Titel, die von Xbox-Partnern entwickelt werden. Anders als bei First-Party-Events werden in dieser Ausgabe nur Spiele vorgestellt, die nicht von Microsoft selbst entwickelt wurden.

Also wundert euch nicht, wenn ihr Gears of War: E-Day, Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved oder Fable 4 nicht zu sehen bekommen solltet.

Die neueste Ausgabe wird vielmehr Inhalte von namhaften Partnern wie Sega, GSC Game World und Owlcat Games präsentieren. Zuschauer können sich auf Weltpremieren, brandneue Enthüllungen und spannende Xbox Game Pass-Ankündigungen freuen. Das Event bietet somit einen kompakten Überblick über kommende Spielehighlights aus der Third-Party-Szene für Xbox.

Folgende Spiele sind bereits bestätigt:

Die digitale Übertragung startet am 26. März um 18:00 Uhr auf den offiziellen Xbox-Kanälen auf YouTube und Twitch.

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19 Kommentare Added

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  2. Robilein 1233490 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.03.2026 - 11:58 Uhr

    Ich bin sehr gespannt welche Kracher uns hier Microsoft präsentiert🙂

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  5. DanSanAliaMi 91485 XP Posting Machine Level 1 | 25.03.2026 - 14:11 Uhr

    Gespannt wie ein flitzebogen.

    Bitte lass was zu bioshock oder judas kommen. Sonst habe ich eigentlich nicht viel erwartungen. paar krasse gamepass releases werden eh immer angekündigt.

    und sega könnte paar remaster direkt in gamepass bringen. golden axe oder crazy taxi und was sie auch alles noch machen.

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  6. Ranzeweih 152295 XP God-at-Arms Bronze | 25.03.2026 - 15:51 Uhr

    Ich hoffe, daß man von Sega ein paar ihrer Neuauflagen sehen kann, vor allem Crazy Taxi und Eternal Champions.

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  7. hellboy 31435 XP Bobby Car Bewunderer | 25.03.2026 - 16:41 Uhr

    Cool, bin gespannt. Xbox macht das alles sehr gut momentan. Vielleicht fehlt Phil am Ende gar nicht so sehr…

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  8. de Maja 333775 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.03.2026 - 17:24 Uhr

    Schaffst leider nicht zu gucken, hoffe doch das hier jedes Spiel einzeln nochmal behandelt wird 😅

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