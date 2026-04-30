Showcase 2026: Xbox präsentiert 30-minütiges Special zu Stranger Than Heaven

Xbox hat ein neues Showcase-Format angekündigt, das sich vollständig dem kommenden Projekt Stranger Than Heaven von RGG Studio widmet. Die Präsentation trägt den Titel „Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven“ und wird am kommenden Donnerstag^(01:00 Uhr nachts) ausgestrahlt.

Geplant ist eine rund 30-minütige Show, die tiefere Einblicke in das ambitionierte Action-Adventure liefern soll. Im Mittelpunkt stehen dabei die Entwickler selbst sowie die Besetzung des Spiels, die Details zu Story, Welt, Charakteren und Struktur des Titels präsentieren.

Stranger Than Heaven ist ein völlig neues Projekt von RGG Studio und wurde erstmals im Rahmen des Xbox Partner Preview im März vorgestellt. Das Spiel spielt über einen Zeitraum von 50 Jahren hinweg und erstreckt sich über fünf unterschiedliche Epochen des modernen Japans. Zusätzlich führt die Handlung durch fünf separate Städte.

Die kommende Präsentation soll diesen Aufbau erstmals ausführlicher beleuchten und die erzählerische Struktur des Spiels genauer erklären. Auch weitere Inhalte aus dem bisher gezeigten Cast sowie neue Einblicke in das Spielgeschehen werden erwartet.

Damit verspricht das Showcase den bislang umfangreichsten Blick auf Stranger Than Heaven seit der ersten Enthüllung und richtet sich sowohl an Fans des Studios als auch an Spieler, die auf neue Informationen zum kommenden Action-Adventure warten.