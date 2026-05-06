Showcase 2026: Xbox Presents: STRANGER THAN HEAVEN Livestream startet um 01:00 Uhr

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Xbox zeigt um 01:00 Uhr ein Special-Look-Event zu STRANGER THAN HEAVEN mit neuen Story-Details.

Heute Nacht um 01:00 Uhr startet das erste „Xbox Presents“-Special. Das Debüt des neuen Formats wird mit STRANGER THAN HEAVEN eingeläutet.

Das rund 30-minütige Event soll neue Einblicke in die Spielwelt, die Geschichte sowie die miteinander verflochtenen Charaktere des Spiels liefern, das von Ryu Ga Gotoku entwickelt wird.

Das Showcase soll verschiedene Aspekte des Spiels beleuchten, darunter die Struktur der Welt, erzählerische Elemente sowie die Rollen der unterschiedlichen Figuren. Insgesamt wird ein breiterer Überblick über das narrative Konzept und die Darstellung der Spielwelt erwartet.

Verfolgt die Präsentation hier via YouTube in 4K.

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4 Kommentare Added

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  4. Ralle89 141465 XP Master-at-Arms Bronze | 06.05.2026 - 23:52 Uhr

    Viel Spaß muss jetzt schlafen muss morgen früh raus warte dann auf News hier 👍🏻

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