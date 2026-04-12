Showcase 2026: Xbox Show nächste Woche geplant – Insider deutet kleines Event an

Microsoft und die Gaming-Sparte Xbox könnten laut aktuellen Insider-Aussagen in der kommenden Woche ein kleines eigenes Showcase veranstalten.
Die Hinweise stammen von Brancheninsider Jez Corden, der in einem aktuellen Kommentar andeutet, dass Xbox-Fans „vielleicht etwas sehen werden, worauf sie sich freuen können“. Gleichzeitig spricht er von einem „kleinen Show-Format“, das möglicherweise kurzfristig angesetzt ist.
Konkrete Details zu möglichen Inhalten oder gezeigten Spielen wurden dabei nicht genannt. Auch ein offizielles Statement von Xbox liegt derzeit nicht vor.
Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre ein solches Mini-Showcase typisch für kleinere Updates rund um kommende Xbox Game Pass-Titel oder neue Einblicke in laufende Xbox-Projekte. Dazu gibt es noch immer das Gerücht, dass in der kommenden Woche „Metro 4“ enthüllt werden soll. Eventuell im neuen „Xbox Presents“-Format?
Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt das Ganze jedoch reine Spekulation.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich stimmen die Gerüchte. Bin gespannt. 💚
Wenn die Gerüchte Stimmen , bin ich sehr gespannt was gezeigt wird .
Nur her damit. Showcases, das kann Microsoft bei den tollen Spielen🙂
Wäre nice bischen COD oder Gears zu sehen.
Sind ja dann eher kleine Spiele, werde es mir dennoch anschauen. Bestimmt wieder viele neue gamepass Titel.
Werde ich mir natürlich wieder ansehen, Xbox Shows gehören zu den besten in der Branche 👍.
Werde reinschauen wenn ik nit arbeiten muss zu der Zeit, ma schauen ob et stimmt un wann et läuft 😅✌🏻
Xbox Show geht immer.