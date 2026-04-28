Showcase 2026: Xbox Summer Game Fest 2026 – kreative Ideen und überraschende Demos aus aller Welt enthüllt

Im Rahmen der Summer Game Fest Play Days 2026 hat Xbox eine umfangreiche Auswahl an kommenden Spielen und Entwicklerprojekten vorgestellt, die von Studios aus Nordamerika, Europa und Asien stammen. Die Präsentationen reichen dabei von bekannten Marken bis hin zu völlig neuen Indie-Konzepten mit ungewöhnlichen Spielideen.

Einen der größten Schwerpunkte bildet dabei Grounded 2, das mit einem neuen Koop-Kampf gegen den Echsenboss King Dozer aus dem „Beat the Heat“-Update vertreten ist. Entwickelt von Obsidian Entertainment und Eidos-Montréal, setzt die Fortsetzung erneut auf gemeinsames Überleben in einer stark erweiterten Spielwelt, in der Community-Feedback zentrale Gameplay-Systeme geprägt hat.

Aus China kommt mit Aniimo ein Open-World-Kreaturen-Abenteuer von Pawprint Studio, das klassische Sammelmechaniken mit einem Formwechsel-System kombiniert. Spieler können sich direkt in Kreaturen verwandeln und so sowohl Kampf als auch Erkundung aus völlig neuen Perspektiven erleben.

Deutlich düsterer präsentiert sich Grave Seasons, das Farming-Simulation mit Horror-Elementen verbindet. Hinter dem Projekt stehen Blumhouse Games und Perfect Garbage. Der Gameplay-Loop kombiniert Alltagssimulation mit einer latenten Mordgeschichte, die sich dynamisch über mehrere Spieltage entwickelt.

Auch Action-Fans kommen mit Gungrave G.O.R.E: Blood Heat auf ihre Kosten, das den Fokus auf stylische Kombos, Paraden und aggressive Kampfmechaniken legt. Entwickelt wird der Titel vom südkoreanischen Studio Iggymob.

Mit Valor Mortis wurde zudem ein First-Person-Soulslike vorgestellt, das von One More Level entwickelt wird. Das Setting kombiniert eine alternative napoleonische Ära mit übernatürlichen Fähigkeiten und präzisem Nahkampf im Stil der Ghostrunner-Macher.

Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgt Erosion von Plot Twist, bei dem jeder Tod des Spielers die Zeit im Spiel dauerhaft vorantreibt. Dadurch verändern sich Welt, NPCs und Story dynamisch mit jedem Durchlauf.

Im Horrorsegment sorgt Don’t Fret für Aufmerksamkeit, ein Ego-Survival-Horror-Spiel von Scary Kid Studios, in dem eine lebende Gitarre in einer verzerrten Musikschule überlebt und Rätsel löst.

Mit Way to the Woods zeigt onepixel.dog ein atmosphärisches Adventure rund um ein Reh und sein Jungtier, das eine verlassene Welt erkundet und Lichtmechaniken zur Interaktion mit Maschinen nutzt.

Abgerundet wird die Präsentation durch My Arms Are Longer Now von Toot Games, ein absurd humorvolles Stealth-Heist-Spiel, in dem ein extrem langer Arm durch einen Zug schleicht und Gegenstände stiehlt.

Xbox Summer Game Fest 2026 – Spieleliste

Xbox zeigt damit beim Summer Game Fest 2026 eine breite Mischung aus Koop-Action, Horror, Soulslike, Simulation und experimentellen Indie-Konzepten, die vor allem durch kreative Spielmechaniken und starke Genre-Vielfalt auffallen.