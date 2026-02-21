Showgunners: Der brutale Taktikshowdown expandiert

Klabater, Good Shepherd Entertainment und Artificer geben bekannt, dass Showgunners ab sofort auch auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und im Windows Store erhältlich ist.

Der gefeierte Taktik-Titel erweitert damit seine Reichweite und lädt neue Spieler in die gnadenlose Welt der blutigen Reality-Show ein.

Showgunners entwirft ein Zukunftsbild, das von Popkultur und Dystopie geprägt ist: Megakonzerne regieren, und die Massen ergötzen sich an brutalen TV-Formaten. Im Mittelpunkt steht Homicidal All Stars, eine der meistgesehenen Shows der Welt. Spieler übernehmen die Rolle von Scarlett Martillo, die sich in die Arena wagt – auf der Suche nach Rache und bereit, ihr Leben zu riskieren.

Das Spiel setzt auf taktische, rundenbasierte Gefechte, die auf handgefertigten Levels stattfinden. Scarlett kämpft nicht allein: Das Format sieht ganze Teams aus Söldnern vor, die aus Geldgier, Ruhmsucht oder purer Lust am Chaos antreten. Jeder Teilnehmer verfolgt eigene Ziele, doch am Ende zählt nur eines – die Einschaltquote, die der Showdirektor gnadenlos in die Höhe treiben will.

Der Weg durch die urbanen Arenen einer cyberpunkartigen Stadt ist gespickt mit psychopathischen Gegnern, tödlichen Fallen und Herausforderungen, die nur mit kluger Planung und starker Ausrüstung zu meistern sind. Erfolg bringt nicht nur Fortschritt, sondern auch Sponsoren, deren Unterstützung über Leben und Tod entscheiden kann. Mehr Geld bedeutet bessere Ausrüstung, stärkere Fähigkeiten und neue taktische Optionen.