Shredders: Snowboardspiel erscheint im März inklusive Game Pass

Das Snowboardspiel Shredders ist von einer weiteren Verschiebung des Release-Termins betroffen.

Das Spiel des Publishers FoamPunch sollte im Februar 2022 erscheinen, nachdem man es zuletzt im Oktober letzten Jahres schon einmal verschoben hatte.

Wie die Produktseite von Shredders auf xbox.com verrät, wird das Spiel nun am 17. März 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Zum Launch wird Shredders auch direkt über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Der Entwickler selbst reagierte auf die Entdeckung des neuen Termins und gab an, dass man bis dahin noch einiges zu tun hätte.

🤯 team we have some work to do

— Shredders (@ShreddersGame) January 26, 2022