Shredders: Update von Spielmechaniken nach Community Feedback

Autor:, in / Shredders

Die Entwickler von Shredders haben Änderung an Spielmechaniken und Physik bekannt gegeben, die sich auf Spieler-Feedback berufen.

Wer der Hitze des Sommers mit ein paar Runden Shredders entkommen möchte, um sich auf einem, wenn auch virtuellen, sehr dünnen Brett in irrer Geschwindigkeit einen schneebedeckten Gipfel hinunterzustürzen, wird zukünftig eine verbesserte Spielerfahrung genießen.

Oftmals zahlt es sich aus, wenn Spieler konstruktive Kritik äußern. Die Entwickler des Snowboard-Spiels Shredders haben bekannt gegeben, dass zwei Features im Spiel implementiert wurden, nach denen die Community am häufigsten gefragt hat.

Es wurden Railpresses und Halfpipe Physik hinzugefügt, um die heimische Snowboard Erfahrung noch realistischer und aufregender zu gestalten.

Während ihr euch vielleicht noch über die Anpassungen am Spiel freut, wird hinter den Kulissen schon an der nächsten Saison gearbeitet. Neuigkeiten hierzu folgen in Kürze.