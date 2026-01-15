Sid Meier’s Civilization VII: 4X-Strategiespiel-Reihe erscheint für iPhone, iPad und Mac über Apple Arcade

2K und Firaxis Games haben bestätigt, dass die Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition am 5. Februar auf Apple Arcade erscheint.
Damit kommt der neueste Teil der legendären 4X‑Reihe erstmals als speziell angepasste Mobile‑Version auf iPhone, iPad und Mac – inklusive unbegrenztem Zugriff über das Apple‑Abo.
Entwickelt wurde die Arcade Edition von Behaviour Interactive in Zusammenarbeit mit Firaxis. Inhaltlich bietet sie das vollständige Civilization‑VII‑Erlebnis: Spieler bauen ein Imperium auf, treffen strategische Entscheidungen über mehrere Epochen hinweg, wählen historische Anführer, errichten Städte und Weltwunder, erforschen Technologien und interagieren mit rivalisierenden Reichen – diplomatisch oder militärisch.
Wichtige Features der Civilization VII Arcade Edition
- Authentisches Civ‑Erlebnis: Alle Kernmechaniken des Hauptspiels auf mobilen Geräten.
- Exklusiv für unterwegs: Imperium jederzeit auf iPhone und iPad weiterführen.
- Optimierte Touch‑Steuerung: Perfekt für das klassische „Nur noch eine Runde“-Gefühl.
Ich finde es immer schwierig solche Spiele auf ein Handy oder Tablet zu bringen weil da meist von dem Spiel wenig über bleibt. Siehe Age of Empire mobile 😮💨
Ich freu mich. Tropico 5 klappte super auf dem iPad
Das Spiel ist im Mobilbereich bestimmt ganz gut aufgehoben.
Etwas merkwürdig formuliert oder?
Wenn ich es kaufe bekomme ich Acade-Abo dazu?
Könnte für den ein oder anderen interessant sein. Ich stell mir das Grad etwas schwierig vor mit dem kleinen Bildschirm.
Testen würde ich es vielleicht, wenn ich es nicht nochmal extra kaufen müsste und es Crosssave unterstützt.
Wird bestimmt seine Abnehmer finden.