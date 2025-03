Sid Meier’s Civilization VII: Alle Neuerungen von Update 1.1.1 im Überblick

Update 1.1.1 für Civilization VII ist da und bringt eine Vielzahl an Verbesserungen mit sich. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr hier.

Dieses Update enthält sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte. Viele der kostenlosen Neuerungen basieren direkt auf dem Feedback der Community. Wichtig: Auf Nintendo Switch erscheint Update 1.1.1 erst nach dem 25. März, ein genaues Datum reichen die Entwickler nach, sobald es feststeht.

Ganz oben in den Patch Notes findet ihr das Feature Spotlight, das die wichtigsten neuen Funktionen und Verbesserungen aus Update 1.1.1 inklusive Entwicklerkommentaren zusammenfasst. Im Anschluss folgen die vollständigen Notes mit allen behobenen Problemen sowie Änderungen am Basisspiel und an den DLCs.

Mit Update 1.1.1 wird außerdem die Crossroads of the World Collection (kostenpflichtig) komplettiert. Spieler erhalten zwei neue Anführer, vier neue Zivilisationen und vier neue Naturwunder.

Das nächste große Update – Version 1.2.0 – ist derzeit für April geplant (Änderungen vorbehalten). Einen ersten Ausblick bietet der Roadmap-Artikel, unter anderem mit neuen UI-Features, einer „Eine Runde noch“-Option nach Spielsieg und vielem mehr. In den kommenden Monaten erwarten euch viele weitere große Updates.