Sid Meier’s Civilization VII: Erscheint weltweit am 11. Februar 2025

2K und Firaxis Games geben bekannt, dass Sid Meier’s Civilization VII am 11. Februar 2025 erscheint. Ein neues Kapitel in dem geschichtsträchtigen und bekannten Strategiespiel-Franchise, das mehr als 70 Millionen weltweit verkauft hat, erscheint für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC über Steam und Epic Games Store sowie für Mac und Linux über Steam.

Sid Meier’s Civilization VII plattformübergreifendes Spielen und Cross-Progression bieten.

Details zu Sid Meier’s Civilization VII wurden während der gamescom Opening Night Live und dem Gameplay Showcase, der die neuen Features in den Vordergrund gestellt hat, geteilt. Die Ankündigung stellte außerdem Gwendoline Christie („Game of Thrones“, „Star Wars“) als die neue Erzählerin des Spiels in einem fesselnden Live-Action-Trailer vor.

In Sid Meier’s Civilization VII formen die strategischen Entscheidungen der Spieler die einzigartigen, kulturellen Entwicklungen ihres wachsenden Imperiums. Sie schlüpfen dabei in die Rolle eines von vielen legendären Anführer der Geschichte und steuern die Richtung ihrer Geschichte, indem sie eine neue Zivilisation wählen, um ihr Imperium in jedem Zeitalter des menschlichen Fortschritts zu repräsentieren.

„Wir sind unglaublich aufgeregt, Spieler auf eine neue Art der Reise durch die Geschichte in Sid Meier’s Civilization VII zu nehmen. Mit der Einführung neuer, revolutionärer Features wie Zeitalter, die Fähigkeit Anführer und Zivilisationen unabhängig voneinander zu wählen, um so die Gameplay-Boni zu mischen sowie einem neuen, wunderschönen Artstyle und vieles mehr. Sid Meier’s Civilization VII verspricht unserem Anspruch gerecht zu werden, das ultimative, historische Strategiespiel zu sein.“ – So Ed Beach, Creative Director bei Firaxis Games. „Ein Imperium zu erreichten, das über die Zeit besteht, hat sich noch nie immersiver angefühlt. Es ist mit Abstand das größte und ambitionierteste Civilization-Spiel, das wir je kreiert haben und wir planen es für viele Jahre zu unterstützen.“ Sagt Dennis Shirk, Executive Producer bei Firaxis Games.

Key Features

Ein Imperium errichten, das über die Zeit bestehen bleibt. Spieler führen ihr Imperium durch bestimmte Zeitalter der menschlichen Geschichte. Jedes Zeitalter ist eine eigene, reichhaltige, nuancierte Reise, mit einzigartigen, spielbaren Zivilisationen, verfügbaren Ressourcen, Land zum Erkunden und sogar komplett eigenen Gameplay-Systemen, die eine tiefe und historische Strategieerfahrung bieten. Spieler können signifikante Meilensteine in Wissenschaft, Kultur, Militär und Wirtschaft in jedem Zeitalter erreichen, um so Vorteile für das nächste freizuschalten!

Das Imperium zum Beginn jedes Zeitalters entwickeln. Wer ein Vermächtnis errichten möchte, das dem Zahn der Zeit trotzt, muss sich anpassen. Spieler schmieden ihren eigenen Weg durch die Geschichte und gestalten ihr Imperium zum Start jedes Zeitalters neu. Dabei können sie aus einem Pool von neuen, für das Zeitalter relevanten Optionen für ihre Zivilisation wählen, die von vorangegangenen Gameplay-Errungenschaften abhängen. Die Entwicklung des Imperiums schaltet neue Gameplay-Boni und einzigartige Einheiten frei, damit die Zivilisation stets auf dem Höhepunkt ihrer Macht bleibt.

Visionäre Anführer des Fortschritts. Spieler schlüpfen in die Rolle eine:r illustren Anführer:inn in einem bisher diversesten Aufgebot von Civilization. Von traditionellen Staats, die für ihre militärische Stärke oder politischen Geschick bekannt sind, bis zu Anführer, die einen nachhaltigen Eindruck in der Philosophie, Wissenschaft, Menschenrechte und vielem mehr hinterlassen haben. Alle Anführer besitzen einzigartige Fähigkeiten und können durch anpassbare Attribute verbessert werden, die durch Gameplay verdient werden. Spieler werden so bestärkt, von einem Zeitalter zum nächsten ihre Strategie zu festigen oder umzustellen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise können Spieler Anführer:in getrennt von der Zivilisation auswählen und erhalten so die Freiheit, komplett neue Strategien zu entwickeln und Gameplay-Boni zu mixen.

Eine Welt entdecken, die auf neue Art zum Leben erweckt wird. Spieler hinterlassen ihren Stempel auf einer atemberaubend detaillierten Welt! Ihr Imperium wird durch ein breites und vielfältiges Angebot and kulturellen Stilen zum Leben erweckt. Dies wird durch die Architektur der Gebäude und dem Design der Einheiten repräsentiert. Interaktionen von Angesicht zu Angesicht mit anderen historischen Anführer setzten die Spieler bei jeder diplomatischen Entscheidung und Kriegserklärung mitten ins Geschehen. Aufwendig gerenderte Darstellungen ihres Imperiums verbinden sich nahtlos zu einer lebendigen Metropole, während die Spieler ihre Städte erweitern und entwickeln.

Strategisches Geschick im Multiplayer unter Beweis stellen. Spieler können online gegen andere antreten, um ihr Geschick als große Anführer unter Beweis zu stellen. Multiplayerpartien können epische Kampagnen über mehrere Zeitalter sein oder sich auf ein Zeitalter beschränken, damit Spieler ein gesamtes Spiel in einer Sitzung genießen können. Plattformübergreifendes Spielen zwischen PC und Konsole wird unterstützt, damit Freunde egal wo miteinander spielen können.

Eine spaßige Strategieerfahrung für alle. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, auf der aufgebaut wird, bietet Civilization VII eine Fülle an Gameplay-Verbesserungen, die Serienveteranen und Neulinge erfreuen werden. Ein überarbeitetes Tutorial und verfeinerte Gameplay-Systeme erleichtern es, in Civilization einzusteigen. Spieler, die zum Franchise zurückkehren, werden sich über eine große Anzahl an Gameplayverbesserungen freuen. Spieler können ihre Armee als Ganzes unter der Leitung eines Kommandeurs bewegen, Fortschritt-Boni für ihre Anführer über mehrere Gameplay-Sitzungen freischalten, navigierbare Flüsse überqueren und vieles mehr!

Sid Meier’s Civilization VII erscheint in drei Editionen: Standard Edition, Deluxe Edition und zeitlich limitierte Founders Edition. Außerdem erscheint eine limitierte Collector’s Edition, die physische Sammlerstücke zum Spiel enthält. Eine komplette Übersicht findet sich auf der Civilization Website; Details zu den Editionen hier:

Sid Meier’s Civilization VII Standard Edition erscheint zum Preis von 59,99 € für die Nintendo Switch und zum Preis von 69,99 € auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam und Epic Games Store sowie für Mac und Linus über Steam. Enthält das Grundspiel; generationsübergreifende Berechtigung ist über digitale Versionen auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 und PS4 der jeweiligen Konsolen verfügbar, wenn sie mit dem gleichen Benutzerkonto verknüpft sind. Physische Versionen bieten generationsübergreifende Berechtigungen für Xbox One und Xbox Series X|S. Physische Versionen für PS5 bieten keine generationsübergreifende Berechtigung, da Sid Meier’s Civilization VII für die PS4 nur digital erhältlich ist.

Sid Meier’s Civilization VII Deluxe Edition erscheint zum Preis von 89,99 € für die Nintendo Switch und zum Preis von 99,99 € auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam und Epic Games Store sowie für Mac und Linus über Steam. Sie enthält vorzeitigen Zugang zum Spiel ab dem 6. Februar, das Tecumseh und Shawnee Pack, den nach Veröffentlichung erscheinenden DLC Crossroads of the World Collection und das Deluxe Content Pack.

Sid Meier’s Civilization VII Founders Edition erscheint zum Preis von 119,99 € für die Nintendo Switch und zum Preis von 129,99 € auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam und Epic Games Store sowie für Mac und Linus über Steam. Sie enthält vorzeitigen Zugang zum Spiel ab dem 6. Februar, das Tecumseh und Shawnee Pack, den nach Veröffentlichung erscheinenden DLC Crossroads of the World Collection, das Deluxe Content Pack, den nach Veröffentlichung erscheinenden DLC Right to Rule Collection und das Founders Content Pack. Die Founders Edition ist nur digital bis zum 28. Februar 2025 erhältlich.