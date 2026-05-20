Sid Meier’s Civilization VII: Größtes Update seit Release veröffentlicht

Das bisher größte Update für Civilization VII führt neue Systeme, überarbeitete Siege und Zeitlose Zivilisationen ein.

Für Sid Meier’s Civilization VII ist ab sofort das große „Test of Time“-Update verfügbar.

Laut 2K und Firaxis Games handelt es sich dabei um das bislang umfangreichste und grundlegendste Update seit dem Release des Strategiespiels.

Im Mittelpunkt steht das neue System der „Zeitlosen Zivilisationen“. Spieler können nun erstmals eine komplette Kampagne lang mit derselben Zivilisation spielen, statt beim Wechsel der Zeitalter automatisch umzusteigen. Gleichzeitig bleibt die bisherige Möglichkeit erhalten, das eigene Reich im Verlauf der Partie weiterzuentwickeln. Ergänzt wird das Feature durch die neue Synkretismus-Mechanik, mit der sich Fähigkeiten, Einheiten und Infrastruktur anderer Zivilisationen übernehmen lassen.

Zusätzlich wurde das komplette Sieg-System überarbeitet. Siege sollen nun stärker auf langfristige Dominanz und strategische Entscheidungen ausgelegt sein und verschiedene Wege zum Erfolg ermöglichen.

Neu ist außerdem das Triumph-System, das die bisherigen Vermächtnis-Pfade ersetzt. Spieler erhalten optionale Herausforderungen in verschiedenen Kategorien wie Militär, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft oder Diplomatie, wodurch jede Partie individueller verlaufen soll.

Darüber hinaus liefert das Update zahlreiche weitere Inhalte und Verbesserungen, darunter neue Kartenoptionen, überarbeitete Kartengenerierung, zusätzliche narrative Ereignisse, Balance-Anpassungen, neue Musikstücke und einen neuen kostenlosen Anführer mit Alexander dem Großen.