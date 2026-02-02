Sid Meier’s Civilization VII: Großes Jubiläumsupdate Test of Time angekündigt

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Civilization Strategiefans weltweit begleitet und immer wieder dazu eingeladen, ein Reich zu formen, das Generationen überdauert.

Ein Jahr nach dem Start von Civilization VII richtet Firaxis den Blick nach vorn und kündigt ein Jubiläumsupdate an, das die Weiterentwicklung des aktuellen Serienteils maßgeblich prägen soll. Unter dem Titel Test of Time entsteht ein kostenloses Update, das auf dem Fundament des vergangenen Jahres aufbaut und zentrale Mechaniken weiter verfeinert.

In einer speziellen Jubiläumsbotschaft gibt Creative Director Ed Beach erstmals Einblicke in die Feature‑Erweiterungen, die derzeit im Firaxis Feature Workshop getestet werden.

Die Entwickler greifen dabei gezielt Rückmeldungen aus der Community auf und integrieren sie direkt in die laufende Arbeit. Civilization VII soll sich langfristig verändern und sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger ansprechen, ohne den strategischen Kern aus den Augen zu verlieren.

Parallel dazu kündigt Firaxis erste Inhalte für Update 1.3.2 an. Besonders hervor sticht die Rückkehr von Gilgamesch, einem der beliebtesten Anführer der Reihe. Das Update bringt zudem weitere Jubiläumsinhalte mit, die das vergangene Jahr feiern und zusätzliche Akzente für die Spielerschaft setzen sollen. Die Kombination aus neuen Features, Community‑Feedback und bekannten Persönlichkeiten deutet an, wie umfassend Firaxis die Zukunft des Spiels gestalten möchte.

Mit Test of Time beginnt für Civilization VII eine neue Phase, in der das Spiel kontinuierlich wachsen und sich gemeinsam mit der Community weiterentwickeln soll.