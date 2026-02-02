Sid Meier’s Civilization VII: Großes Jubiläumsupdate Test of Time angekündigt

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat Civilization Strategiefans weltweit begleitet und immer wieder dazu eingeladen, ein Reich zu formen, das Generationen überdauert.
Ein Jahr nach dem Start von Civilization VII richtet Firaxis den Blick nach vorn und kündigt ein Jubiläumsupdate an, das die Weiterentwicklung des aktuellen Serienteils maßgeblich prägen soll. Unter dem Titel Test of Time entsteht ein kostenloses Update, das auf dem Fundament des vergangenen Jahres aufbaut und zentrale Mechaniken weiter verfeinert.
In einer speziellen Jubiläumsbotschaft gibt Creative Director Ed Beach erstmals Einblicke in die Feature‑Erweiterungen, die derzeit im Firaxis Feature Workshop getestet werden.
Die Entwickler greifen dabei gezielt Rückmeldungen aus der Community auf und integrieren sie direkt in die laufende Arbeit. Civilization VII soll sich langfristig verändern und sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger ansprechen, ohne den strategischen Kern aus den Augen zu verlieren.
Parallel dazu kündigt Firaxis erste Inhalte für Update 1.3.2 an. Besonders hervor sticht die Rückkehr von Gilgamesch, einem der beliebtesten Anführer der Reihe. Das Update bringt zudem weitere Jubiläumsinhalte mit, die das vergangene Jahr feiern und zusätzliche Akzente für die Spielerschaft setzen sollen. Die Kombination aus neuen Features, Community‑Feedback und bekannten Persönlichkeiten deutet an, wie umfassend Firaxis die Zukunft des Spiels gestalten möchte.
Mit Test of Time beginnt für Civilization VII eine neue Phase, in der das Spiel kontinuierlich wachsen und sich gemeinsam mit der Community weiterentwickeln soll.
Ist leider viel zu komplex und schwer hätte es gerne mal gespielt. Aber so bringt mir das leider nichts
Komplex und schwer? Hast du schonmal andere Strategiespiele gespielt? Nichts für ungut, aber Civ ist eines der einfachsten/zugänglichsten Strategiespiele, die es gibt 😉
Ich mag auch keine komplexen Strategiespiele, aber bei Civ wünsche ich mir z.T. noch etwas mehr, vor allem bei der Diplomatie und so…
Ja spiele andere Strategie Spiele sogar regelmäßig ich habe civilisation noch nicht selber gespielt. Mir wurde nur gesagt es ist viel zu schwer und Komplex und man müsste die ganzen Ketten berechnen usw. Das hat mich abgeschreckt aber jetzt weiß ich auch nicht wenn du sagst das es eigentlich einfach ist.😅🫣
Was für Ketten brechen? 😅
Klar muss man sich etwas reinfuchsen aber Civ ist nun wirklich nichts was einem die Birne zum rauchen bringt. Es ist eher so, dass es passieren kann (gerade im 7. Teil), dass es im späteren Verlauf einfach nur noch Runde für Runde durch die Dinge klickt, die eine Aufmerksamkeit erfordern und dass wars. Ohne noch wirklich Tiefe zu haben…
Aber schwer ist es nun wirklich nicht, vielleicht in höheren Schwierigkeitsgraden aber dann geht einem wahrscheinlich nur die KI mehr auf den Sack.
Vielleicht gibt es ja einen der Vorgänger irgendwo günstig, dann würde ich dir empfehlen, erstmal den zu testen, wobei du wahrscheinlich mit dem 6. eh besser fährst, wenn du den noch gar nicht gespielt hast.
Civ ist auch für Controller Steuerung sehr gut optimiert, was ebenso dazu beiträgt, es gut spielen zu können, ohne Komplex zu werden.
OK schau mir Teil 6 mal an Danke dir und nicht kette brechen sondern Ketten berechnen Ressourcen ketten.
Da bin ich ja gespannt. Hätte ja schon Lust auf das Spiel, wenn die ein paar Dinge ändern mit dem Zeitalterwechsel und die doofe KI und kaum vorhandene Diplomatie etc. Aber ich glaub auch nicht dass die das grundlegend ändern und mehr Richtung vorheriger Teile gehen.
Und mein größtes Problem ist die Zeit die ich für dieses Spiel bräuchte, denn die hab ich leider nicht, da zuviel andere Spiele liegen bleiben würden. Vielleicht wenn der GP dann mal ausgelaufen ist, dann kann ich da nochmal reinschauen. Also haben sie noch 1,5 Jahre Zeit, um das Spiel anzupassen, damit es richtig bockt! 😅
Klassikerfranchise leider immer geldgeiler geworden in den letzten Jahren. Spieler verloren und versucht über unzählige und teure DLCs kosten von den verbliebenen Fans reinzuholen. Der Effekt war das kaum noch ein Fan es direkt gekauft hat sondern erst im Steam Sale als Komplettbunfle für kleines Geld. Der Effekt Entlassungen und Gerüchte über Schließung bzw. Ende der Serie. Schade Spiels noch heute gern.
Hatte bisher noch keinen Teil der Reihe gespielt, vielleicht kommt es mal in den Game Pass, dann würde ich mal reinschauen.