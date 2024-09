Sid Meier’s Civilization VII: Spielhandbuch, Anführer und mehr enthüllt

2K gibt bekannt, dass bis zur Veröffentlichung von Sid Meier’s Civilization VII fast jede Woche neue Civ-Inhalte in Form von First Looks, Entwicklertagebüchern, Civ-Streams, Spielführer-Updates und vielem mehr veröffentlicht wird.

Civ-Streams: Das Zeitalter der Antike. Dies ist der erste Community-Livestream (weiter unten), in dem die Entwickler von Firaxis das Zeitalter der Antike gespielt und Fragen der Community live beantwortet haben.

Entwicklertagebuch #1: Zeitalter. Creative Director Ed Beach erläuterte die Spielprinzipien und Philosophien des Teams hinter Zeitalter, einem der größten neuen Features in Civ VII.

Erster Blick: Hatschepsut. Die beliebte First Look-Reihe beginnt mit Hatschepsut, der Königin des Nils. Ein interessanter Hinweis für langjährige Zuschauer: Traditionell konzentrieren sich die First-Look-Videos auf die Zivilisationen. Da aber in Civ VII die Zivilisationen unabhängig von den Anführern ausgewählt werden können, wird sich diese Serie auf die Anführer konzentrieren und ein paar Paarungen für Zivilisationen vorschlagen.

Civilization VII Spielanleitung. Das Spielhandbuch ist ein Hilfsmittel für die Civ-Community, um mehr über Spielmechaniken, Zivilisationen und Anführern zu erfahren. Die erste Reihe von Spielanleitungen wurde für Aksum, Ägypten, Griechenland, Maya, Maurya, Rom und Shawnee veröffentlicht.