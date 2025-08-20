Sid Meier’s Civilization VII: Update 1.2.4 jetzt verfügbar

Update 1.2.3 für Sid Meier’s Civilization VII ist jetzt erhältlich. Während die Entwicklung für einige größere Änderungen und neue Funktionen weiterläuft, fokussiert sich dieses Update auf stetige Verbesserungen: Verbesserungen für die Wechsel der Zeitalter, neue Balance Updates für Wunder, weitere Quality of Life Verbesserungen und Lösungen für bekannte Probleme.
Die vollständigen Informationen, was alles neu in Update 1.2.4 ist, finden sich hier.
Leider konnte mich der siebente Teil nicht vollumfänglich überzeugen. Mal gucken ob das Update da was ändern kann.