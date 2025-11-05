Sid Meier’s Civilization VII: Update 1.3.0 auf allen Plattformen ausgerollt

Dieses Sid Meier’s Civilization VII Update führt den Hafen, den Freibeuter, neue Meeresressourcen und Geländetypen sowie Anpassungen im Seekampf ein.

Außerdem hat das Team weiter an der Balance verschiedener Bereiche von Civ VII gearbeitet, dieses Mal mit einem Schwerpunkt auf den Zivilisationen. Mit diesem Update erscheint auch die Tides of Power Collection, die bis zum 5. Januar kostenlos von allen Civ VII-Spielern heruntergeladen werden kann.

Alle Details zu den Neuerungen im Update 1.3.0 findest du in den vollständigen Patch Notes hier.