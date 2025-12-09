Sid Meier’s Civilization VII: Update 1.3.1 jetzt verfügbar

Image: 2K

Update 1.3.1 for Sid Meier’s Civilization VII jetzt verfügbar.

Das Update 1.3.1 für Sid Meier’s Civilization VII wird aktuell auf allen Plattformen ausgerollt. Dieses Update enthält den zweiten Teil der „Gezeiten der Macht“-Sammlung, dazu den neuen Kartentyp Shattered Seas, Verbesserungen an Biomen sowie eine weitere Runde Balance-Anpassungen für mehrere Zivs.

Spieler von Civ VII können die „Gezeiten der Macht“-Sammlung noch bis zum 5. Januar 2026 kostenlos erhalten. Teil zwei führt die Anführerin Sayyida al Hurra sowie die Zivilisationen der Osmanen und Isländer ein.

Die komplette Übersicht aller Neuerungen in Update 1.3.1 findest du in den vollständigen Patch Notes hier.

2 Kommentare Added

  1. Emmerich 40890 XP Hooligan Krauler | 09.12.2025 - 20:18 Uhr

    Wie ist der 7. Teil ? Ich hatte irgendwie nicht so viel gutes gelesen

    0
    • Heisi 32180 XP Bobby Car Bewunderer | 09.12.2025 - 20:20 Uhr
      Antwort auf Emmerich

      Ich finde es richtig geil und mittlerweile haben die es echt klasse gemacht 🔝 klare Kauf Empfehlung

      0

