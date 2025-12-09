Sid Meier’s Civilization VII: Update 1.3.1 jetzt verfügbar

Das Update 1.3.1 für Sid Meier’s Civilization VII wird aktuell auf allen Plattformen ausgerollt. Dieses Update enthält den zweiten Teil der „Gezeiten der Macht“-Sammlung, dazu den neuen Kartentyp Shattered Seas, Verbesserungen an Biomen sowie eine weitere Runde Balance-Anpassungen für mehrere Zivs.

Spieler von Civ VII können die „Gezeiten der Macht“-Sammlung noch bis zum 5. Januar 2026 kostenlos erhalten. Teil zwei führt die Anführerin Sayyida al Hurra sowie die Zivilisationen der Osmanen und Isländer ein.

Die komplette Übersicht aller Neuerungen in Update 1.3.1 findest du in den vollständigen Patch Notes hier.

