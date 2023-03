Sifu: Termin zur physischen Xbox-Version verkündet

Autor:, in / Sifu

Die Einzelhandelsausgaben von Sifu für Xbox Series X/S und Xbox One werden am 30. März erhältlich sein.

Sloclap und Publisher Microids freuen sich, bekannt zu geben, dass Sifus Standard Edition und die limitierte „Vengeance Edition“ für Xbox Series X/S und Xbox One am 7. März 2023 in Europa erhältlich sein werden. Details haben wir euch bereits hier vorgestellt.

Das Pariser Studio, das für seinen Multiplayer-Hit Absolver (2017) bekannt ist, kehrt mit seinem zweiten Titel Sifu zurück und bietet eine Mischung aus hochoktaniger Action vor dem Hintergrund von Kung Fu und Rache.