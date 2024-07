Sigma Star Saga: Klassiker erscheint für moderne Konsolen

Autor:, in / Sigma Star Saga

WayForward kündigte auf der Anime Expo 2024 Sigma Star Saga für moderne Konsolen und PC an.

Der Mix aus Sci-Fi-Rollenspiel und Shooter erschien 2005 für den Game Boy Advance und wird auf der Carbon Engine von Limited Run Games laufen. Bei der Umsetzung für die modernen Konsolen und den PC handelt es sich nicht um eine Fortsetzung, doch der Entwickler gab an, dass es „später“ eine geben könnte.

In Sigma Star Saga schlüpft der Spieler in die Rolle des alliierten Erdföderationspiloten Ian Recker, der als Doppelagent das außerirdische Krill-Imperium infiltriert, um die Menschheit in letzter Sekunde vor dem Ansturm zu retten.

Um dies zu erreichen, müsst ihr sowohl mit den Menschen als auch mit den Krill zusammenarbeiten, sechs Planeten erforschen und dabei eine ständig wachsende Anzahl von Werkzeugen und Fähigkeiten einsetzen. Außerdem müsst ihr euch ins Cockpit setzen, um feindliche Truppen in intensiven Kämpfen im Shmup-Stil mit mehr als 70 verschiedenen Gun Data-Gegenständen zu bekämpfen.

Wunderschöne Pixel-Art-Grafiken, epische Bosskämpfe und eine spannende Geschichte mit mehreren Enden erwarten euch.

Features

Der GBA-Klassiker kehrt nach 20 Jahren zurück!

Erkundung im Top-Down-RPG-Stil, gemischt mit actiongeladenen Space-Shooter-Kämpfen!

Überlebt als Doppelagent für die Menschen und die Krill, und entdeckt das Geheimnis der sechs Planeten

Atemberaubende Pixel-Art-Grafik und fantastischer Soundtrack

Erforscht mit Werkzeugen wie dem Scanner, Krill-Stiefeln, Flügeln und mehr

Passt euer Schiff mit mehr als 70 verschiedenen Gun Data-Gegenständen an

Verzweigte Geschichte mit mehreren Enden