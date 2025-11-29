Silent Hill 1 Remake: Gerüchte über Enthüllung erschüttern die Horror-Gaming-Szene

Aktuell kursieren Gerüchte, dass Konami das Silent Hill 1 Remake erstmals bei den Game Awards am 11. Dezember präsentieren könnte.
Auslöser ist ein Bericht des spanischen Portals Masgamers, das sich auf einen angeblichen japanischen Insider beruft.
Auf der Webseite existiert kein entsprechender Artikel, allerdings verbreitet ein Instagram-Posting des Mediums die Aussage, die anschließend von Silent-Hill-Kenner Malik auf X übersetzt wurde.
Laut der Übersetzung soll Konami einen ersten Trailer zum Silent Hill 1 Remake vorbereiten, der während der diesjährigen Award-Show gezeigt werden könnte. Offizielle Bestätigungen fehlen vollständig, weshalb die Informationen zum jetzigen Zeitpunkt als reines Gerücht gelten. Dennoch sorgt die Meldung für erhöhte Aufmerksamkeit innerhalb der internationalen Horror-Community, da Silent Hill als ikonisches Franchise gilt und ein hochwertiges Remake von vielen Spielern erwartet wird.
Die Spekulationen verstärken das Interesse an der Zukunft der Marke, da Konami bereits an mehreren Silent-Hill-Projekten arbeitet. Sollte ein Remake des ersten Teils tatsächlich präsentiert werden, wäre dies ein bedeutender Moment für Fans klassischer Survival-Horror-Erfahrungen auf Xbox, PlayStation und PC. Bis zu einer offiziellen Aussage bleibt jedoch unklar, ob das Remake wirklich existiert und wann es erscheinen könnte.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann durchaus sein, die Frage ist halt, ob es wieder erstmal für ein Jahr von Xbox ferngehalten wird.
Na da bin ich gespannt. Hoffentlich wird es nicht wieder erstmal von Sony weggenommen.
Ich denke davon können wir ausgehen weil die PlayStation Studios im Moment kein Output haben.
Ja, was das angeht wirklich eine sehr schlechte Playstation Generation. Bei dieser Unfähigkeit anderen die Spiele wegnehmen, so kann man’s auch machen.
Aber ich bin optimistisch und sage es wird auch für die Xbox angekündigt😎😎😎
Deswegen steht bei mir auch bisher nur die Series X, obwohl ich sonst immer Generation um Generation „beide Parteien“ unterm Fernseher stehen hatte… Echt erbärmlich schwach was Sony da liefert, bzw. nicht liefert. Hätte eigentlich mit einem neuen Uncharted Spinoff gerechnet der die Leistung der PS5 Pro zur Schau stellt oder sowas. Pustekuchen!
Verstehe dich vollkommen das du nur die Xbox Series x daheim hast. Und die PS5 Pro performt bisher sowieso schlecht. Die ist weder das Geld noch die Rede wert.
Aber sei’s drum. Ich denke positiv und sage es erscheint gleichzeitig für mehrere Plattformen🙂
Man könnte sagen die mit Abstand schlechteste PlayStation-Gen. Schon Wahnsinn was trotzdem nur alleine der Name und die Reputation zieht.
Das wird aber leider sowas von passieren.
Für die grüne wird es aber angekündigt, nur halt ein Jahr später.
Ich tippe mal auf gleichzeitigen Release. Am 12. Dezember sind wir schlauer, sollten die Gerüchte natürlich stimmen.
Ich glaub solche Zeitexklusiven Deals werden wegen der Switch 2 für Sony jetzt auch immer teurer und somit weniger. Das Game erscheint bestimmt auch gleichzeitig auf der Xbox wenn der Release nicht zu weit entfernt ist.
Remakes würde ich sowieso erst ein paar Jahre später in Sale nochmal kaufen. Und auch nur, wenn sie wirklich gut sind.
Mafia ist da so ein Beispiel. Bei Release des Originals war es seiner Zeit voraus – ein Meisterwerk. Das Remake war gut, aber auch irgendwie 18 Jahre alt.
Teil 1 war damals total sick. Hatte die us Version für ps1