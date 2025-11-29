Silent Hill 1 Remake: Gerüchte über Enthüllung erschüttern die Horror-Gaming-Szene

12 Autor: , in News / Silent Hill 1 Remake
Übersicht

Japanischer Insider behauptet Reveal des Silent Hill 1 Remakes ist am 11. Dezember 2025 bei den Game Awards.

Aktuell kursieren Gerüchte, dass Konami das Silent Hill 1 Remake erstmals bei den Game Awards am 11. Dezember präsentieren könnte.

Auslöser ist ein Bericht des spanischen Portals Masgamers, das sich auf einen angeblichen japanischen Insider beruft.

Auf der Webseite existiert kein entsprechender Artikel, allerdings verbreitet ein Instagram-Posting des Mediums die Aussage, die anschließend von Silent-Hill-Kenner Malik auf X übersetzt wurde.

Laut der Übersetzung soll Konami einen ersten Trailer zum Silent Hill 1 Remake vorbereiten, der während der diesjährigen Award-Show gezeigt werden könnte. Offizielle Bestätigungen fehlen vollständig, weshalb die Informationen zum jetzigen Zeitpunkt als reines Gerücht gelten. Dennoch sorgt die Meldung für erhöhte Aufmerksamkeit innerhalb der internationalen Horror-Community, da Silent Hill als ikonisches Franchise gilt und ein hochwertiges Remake von vielen Spielern erwartet wird.

Die Spekulationen verstärken das Interesse an der Zukunft der Marke, da Konami bereits an mehreren Silent-Hill-Projekten arbeitet. Sollte ein Remake des ersten Teils tatsächlich präsentiert werden, wäre dies ein bedeutender Moment für Fans klassischer Survival-Horror-Erfahrungen auf Xbox, PlayStation und PC. Bis zu einer offiziellen Aussage bleibt jedoch unklar, ob das Remake wirklich existiert und wann es erscheinen könnte.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Silent Hill 1 Remake

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 253980 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.11.2025 - 07:11 Uhr

    Kann durchaus sein, die Frage ist halt, ob es wieder erstmal für ein Jahr von Xbox ferngehalten wird.

    0
  2. Robilein 1182430 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.11.2025 - 07:27 Uhr

    Na da bin ich gespannt. Hoffentlich wird es nicht wieder erstmal von Sony weggenommen.

    0
      • Robilein 1182430 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.11.2025 - 07:49 Uhr
        Antwort auf David Wooderson

        Ja, was das angeht wirklich eine sehr schlechte Playstation Generation. Bei dieser Unfähigkeit anderen die Spiele wegnehmen, so kann man’s auch machen.

        Aber ich bin optimistisch und sage es wird auch für die Xbox angekündigt😎😎😎

        4
        • xootoo 25510 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.11.2025 - 07:53 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Deswegen steht bei mir auch bisher nur die Series X, obwohl ich sonst immer Generation um Generation „beide Parteien“ unterm Fernseher stehen hatte… Echt erbärmlich schwach was Sony da liefert, bzw. nicht liefert. Hätte eigentlich mit einem neuen Uncharted Spinoff gerechnet der die Leistung der PS5 Pro zur Schau stellt oder sowas. Pustekuchen!

          3
          • Robilein 1182430 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.11.2025 - 08:25 Uhr
            Antwort auf xootoo

            Verstehe dich vollkommen das du nur die Xbox Series x daheim hast. Und die PS5 Pro performt bisher sowieso schlecht. Die ist weder das Geld noch die Rede wert.

            Aber sei’s drum. Ich denke positiv und sage es erscheint gleichzeitig für mehrere Plattformen🙂

            0
        • David Wooderson 348741 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.11.2025 - 08:51 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Man könnte sagen die mit Abstand schlechteste PlayStation-Gen. Schon Wahnsinn was trotzdem nur alleine der Name und die Reputation zieht.

          1
    • Bratenbengel 22975 XP Nasenbohrer Level 2 | 29.11.2025 - 08:26 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Das wird aber leider sowas von passieren.
      Für die grüne wird es aber angekündigt, nur halt ein Jahr später.

      0
      • Robilein 1182430 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.11.2025 - 08:42 Uhr
        Antwort auf Bratenbengel

        Ich tippe mal auf gleichzeitigen Release. Am 12. Dezember sind wir schlauer, sollten die Gerüchte natürlich stimmen.

        0
  3. wussii 48690 XP Hooligan Bezwinger | 29.11.2025 - 08:05 Uhr

    Ich glaub solche Zeitexklusiven Deals werden wegen der Switch 2 für Sony jetzt auch immer teurer und somit weniger. Das Game erscheint bestimmt auch gleichzeitig auf der Xbox wenn der Release nicht zu weit entfernt ist.

    0
  4. EdgarAllanFloh 110380 XP Scorpio King Rang 1 | 29.11.2025 - 08:32 Uhr

    Remakes würde ich sowieso erst ein paar Jahre später in Sale nochmal kaufen. Und auch nur, wenn sie wirklich gut sind.

    Mafia ist da so ein Beispiel. Bei Release des Originals war es seiner Zeit voraus – ein Meisterwerk. Das Remake war gut, aber auch irgendwie 18 Jahre alt.

    0

Hinterlasse eine Antwort