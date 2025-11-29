Silent Hill 1 Remake: Gerüchte über Enthüllung erschüttern die Horror-Gaming-Szene

Aktuell kursieren Gerüchte, dass Konami das Silent Hill 1 Remake erstmals bei den Game Awards am 11. Dezember präsentieren könnte.

Auslöser ist ein Bericht des spanischen Portals Masgamers, das sich auf einen angeblichen japanischen Insider beruft.

Auf der Webseite existiert kein entsprechender Artikel, allerdings verbreitet ein Instagram-Posting des Mediums die Aussage, die anschließend von Silent-Hill-Kenner Malik auf X übersetzt wurde.

Laut der Übersetzung soll Konami einen ersten Trailer zum Silent Hill 1 Remake vorbereiten, der während der diesjährigen Award-Show gezeigt werden könnte. Offizielle Bestätigungen fehlen vollständig, weshalb die Informationen zum jetzigen Zeitpunkt als reines Gerücht gelten. Dennoch sorgt die Meldung für erhöhte Aufmerksamkeit innerhalb der internationalen Horror-Community, da Silent Hill als ikonisches Franchise gilt und ein hochwertiges Remake von vielen Spielern erwartet wird.

Die Spekulationen verstärken das Interesse an der Zukunft der Marke, da Konami bereits an mehreren Silent-Hill-Projekten arbeitet. Sollte ein Remake des ersten Teils tatsächlich präsentiert werden, wäre dies ein bedeutender Moment für Fans klassischer Survival-Horror-Erfahrungen auf Xbox, PlayStation und PC. Bis zu einer offiziellen Aussage bleibt jedoch unklar, ob das Remake wirklich existiert und wann es erscheinen könnte.