Silent Hill 1 Remake: Volle Produktion gestartet

Bloober Team, das polnische Studio hinter Silent Hill 2 Remake und Spielen wie Layers of Fear oder The Medium, hat nun offiziell bestätigt, dass sich ein Remake von Silent Hill 1 in voller Produktion befindet.

Laut Unternehmensangaben wurde die Pre-Production-Phase erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt befindet sich jetzt in der aktiven Entwicklungsphase, was bedeutet, dass Gameplay, Grafik, Story-Elemente und Technik parallel vorangetrieben werden.

Das Silent Hill 1 Remake gilt als eines der meistgewünschten Spiele der Fans, nachdem Konamis Klassiker aus dem Jahr 1999 bis heute als Meilenstein im Survival-Horror-Genre angesehen wird. Mit der Neuauflage möchte Bloober Team nicht nur die ikonische Atmosphäre des Originals bewahren, sondern diese auch mit moderner Technik und Gameplay-Mechaniken neu interpretieren.

Nach dem erfolgreichen Release von Silent Hill 2 Remake und dem kürzlich erschienenen Cronos: The New Dawn setzt Bloober Team damit seine Strategie fort, sowohl neue Marken als auch legendäre Horror-Franchises auf die aktuelle Konsolengeneration zu bringen.