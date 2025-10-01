Silent Hill 1 Remake: Volle Produktion gestartet

Bloober Team, das polnische Studio hinter Silent Hill 2 Remake und Spielen wie Layers of Fear oder The Medium, hat nun offiziell bestätigt, dass sich ein Remake von Silent Hill 1 in voller Produktion befindet.
Laut Unternehmensangaben wurde die Pre-Production-Phase erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt befindet sich jetzt in der aktiven Entwicklungsphase, was bedeutet, dass Gameplay, Grafik, Story-Elemente und Technik parallel vorangetrieben werden.
Das Silent Hill 1 Remake gilt als eines der meistgewünschten Spiele der Fans, nachdem Konamis Klassiker aus dem Jahr 1999 bis heute als Meilenstein im Survival-Horror-Genre angesehen wird. Mit der Neuauflage möchte Bloober Team nicht nur die ikonische Atmosphäre des Originals bewahren, sondern diese auch mit moderner Technik und Gameplay-Mechaniken neu interpretieren.
Nach dem erfolgreichen Release von Silent Hill 2 Remake und dem kürzlich erschienenen Cronos: The New Dawn setzt Bloober Team damit seine Strategie fort, sowohl neue Marken als auch legendäre Horror-Franchises auf die aktuelle Konsolengeneration zu bringen.
Da freue ich mich echt drauf, bin gespannt, wie sie es umsetzen werden.
Da bin ich auf das Ergebins sehr gespannt.
Und hoffentlich mal Multiplattform und nicht den PS5 Exklusivdeal.