Silent Hill 2 Remake: Bald im Black Friday Bundle mit Silent Hill f

Image: Konami

Eine mysteriöse Botschaft an alle Xbox-Spieler: Das von Kritikern gefeierte Psychohorrorspiel Silent Hill 2 Remake ist jetzt für Xbox Series X|S erhältlich!

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) gab bekannt, dass SILENT HILL 2, das preisgekrönte Remake des Psychohorror-Spiels von 2001 aus dem Jahre 2024, ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich ist.

Zur Feier der Veröffentlichung können Spielende auf Xbox und Windows-PC via Steam, GOG, und Epic mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf den Standardpreis in den Nebel von SILENT HILL 2 eintauchen.

Darüber hinaus ist SILENT HILL 2 in Kürze in einem speziellen Bundle mit SILENT HILL f erhältlich, das bei den diesjährigen Game Awards und den Golden Joystick Awards in drei wichtigen Kategorien nominiert ist.

Das Bundle ist ebenfalls mit 20 Prozent Rabatt verfügbar. Zwei unvergessliche SILENT HILL-Erlebnisse sind jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, GOG und Epic erhältlich.

Black-Friday-Sales: 

  • 21. November – SILENT HILL f ist erstmals 30 Prozent günstiger im PlayStation Store erhältlich.
  • 21. November – SILENT HILL 2 ist 50 Prozent günstiger für Xbox and PlayStation erhältlich.
  • 25. November – SILENT HILL 2 ist 50 Prozent günstiger auf Steam und GOG erhältlich.
  • 25. November – SILENT HILL f ist 20 Prozent günstiger auf Steam, Xbox Series X|S, Epic und GOG erhältlich.
  • 25. November – Bundle-Angebot: Das Bundle aus SILENT HILL f und SILENT HILL 2 ist 20 Prozent günstiger im Steam-, Xbox- und PlayStation Store erhältlich.

  1. Ralle89 32420 XP Bobby Car Bewunderer | 22.11.2025 - 11:34 Uhr

    Das Bündel gibt es doch schon günstiger 🤔
    Oder verstehe ich hier was falsch?

  2. Robilein 1180510 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.11.2025 - 11:38 Uhr

    Wird es dann nochmal günstiger als das aktuelle Standard Dual Pack für 87,99€?🤔🤔🤔

  4. Katanameister 248740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.11.2025 - 11:46 Uhr

    Preislich wäre nur Silent Hill 2 alleine interessant für mich, das Bundle für knapp 90€ wäre mir doch zu teuer.

  5. AtzePhil41 3100 XP Beginner Level 2 | 22.11.2025 - 11:51 Uhr

    Wer Silent Hill 2 bisher noch nicht hatte, kann sich auf jeden Fall freuen. Das Remake ist der Hammer.

  7. Peter Quill 74230 XP Tastenakrobat Level 2 | 22.11.2025 - 12:01 Uhr

    🤔 Das Bundle gibt es ja schon im xbox und playstation store günstiger.

  9. Lord Maternus 349045 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.11.2025 - 12:08 Uhr

    Ich hätte gerne beide Spiele, aber die Preise so nah am Release sind mir trotz Angebot noch zu hoch, nur um dann eventuell festzustellen, dass die Spiele doch nichts für mich sind.
    Dann lieber günstigere Spiele, bei denen ein Fehlkauf nicht so weh tut.

    • EndlessTech 1340 XP Beginner Level 1 | 22.11.2025 - 12:16 Uhr
      Antwort auf Lord Maternus

      35€ sind für SH2 schon okay. 29,99€ wären natürlich besser 🙂

      Viel billiger wird es wohl auch längere Zeit nicht werden. Ansonsten warten, kommt sicherlich auch irgendwann in den GP. Bei PS+ ist es ja schon drin.

Hinterlasse eine Antwort