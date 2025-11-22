Silent Hill 2 Remake: Bald im Black Friday Bundle mit Silent Hill f

Eine mysteriöse Botschaft an alle Xbox-Spieler: Das von Kritikern gefeierte Psychohorrorspiel Silent Hill 2 Remake ist jetzt für Xbox Series X|S erhältlich!

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) gab bekannt, dass SILENT HILL 2, das preisgekrönte Remake des Psychohorror-Spiels von 2001 aus dem Jahre 2024, ab sofort für Xbox Series X|S erhältlich ist.

Zur Feier der Veröffentlichung können Spielende auf Xbox und Windows-PC via Steam, GOG, und Epic mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf den Standardpreis in den Nebel von SILENT HILL 2 eintauchen.

Darüber hinaus ist SILENT HILL 2 in Kürze in einem speziellen Bundle mit SILENT HILL f erhältlich, das bei den diesjährigen Game Awards und den Golden Joystick Awards in drei wichtigen Kategorien nominiert ist.

Das Bundle ist ebenfalls mit 20 Prozent Rabatt verfügbar. Zwei unvergessliche SILENT HILL-Erlebnisse sind jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam, GOG und Epic erhältlich.

Black-Friday-Sales:

21. November – SILENT HILL f ist erstmals 30 Prozent günstiger im PlayStation Store erhältlich.

21. November – SILENT HILL 2 ist 50 Prozent günstiger für Xbox and PlayStation erhältlich.

25. November – SILENT HILL 2 ist 50 Prozent günstiger auf Steam und GOG erhältlich.

25. November – SILENT HILL f ist 20 Prozent günstiger auf Steam, Xbox Series X|S, Epic und GOG erhältlich.

25. November – Bundle-Angebot: Das Bundle aus SILENT HILL f und SILENT HILL 2 ist 20 Prozent günstiger im Steam-, Xbox- und PlayStation Store erhältlich.