Silent Hill 2 Remake: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S

Das Remake von Silent Hill 2 wurde vom ESRB für die Plattform Xbox Series X|S eingestuft, was für eine baldige Ankündigung spricht.

Ein Eintrag des Entertainment Softwarfe Rating Board, kurz ESRB, hat erneut Spekulationen ausgelöst, dass das Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X|S erscheinen wird.

Bislang war das Remake nur für PlayStation 5 und PC verfügbar. Die ESRB-Einstufung für Xbox wird erneut als Indiz gewertet, dass eine Portierung oder erweiterte Veröffentlichung jederzeit bevorstehen könnte.