Silent Hill 2 Remake: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S

Ein Eintrag des Entertainment Softwarfe Rating Board, kurz ESRB, hat erneut Spekulationen ausgelöst, dass das Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X|S erscheinen wird.
Bislang war das Remake nur für PlayStation 5 und PC verfügbar. Die ESRB-Einstufung für Xbox wird erneut als Indiz gewertet, dass eine Portierung oder erweiterte Veröffentlichung jederzeit bevorstehen könnte.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wurde aber auch Zeit 🤨.
Wäre cool
Wurde ja mal an der Zeit. Sony hat das Spiel ja über den exklusiven Zeitraum hin blockiert🙄
Wenn keine eigenen Argumente für sich geschaffen werden können, muss halt der Geldbeutel gezückt werden
Ja eben. Die eigenen Studios kriegen nichts gebacken und wir haben keine Argumente für eine Playstation, da nehmen wir lieber anderen die Spiele weg 🙄🙄🙄
Aber nun gut, hoffentlich ist der Xbox Release bald so weit.
Spielt es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ansonsten ist es viel zu leicht 🙂
Nach Halloween ist es aber irgendwie… Tja… Sie mussten ja unbedingt nen Deal machen 😄
Irgendwann…irgendwann.