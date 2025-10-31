Silent Hill 2 Remake: ESRB-Einstufung für Xbox Series X|S

Image: Konami

Das Remake von Silent Hill 2 wurde vom ESRB für die Plattform Xbox Series X|S eingestuft, was für eine baldige Ankündigung spricht.

Ein Eintrag des Entertainment Softwarfe Rating Board, kurz ESRB, hat erneut Spekulationen ausgelöst, dass das Silent Hill 2 Remake für Xbox Series X|S erscheinen wird.

Bislang war das Remake nur für PlayStation 5 und PC verfügbar. Die ESRB-Einstufung für Xbox wird erneut als Indiz gewertet, dass eine Portierung oder erweiterte Veröffentlichung jederzeit bevorstehen könnte.

  3. Robilein 1174250 XP Xboxdynasty Legend Gold | 31.10.2025 - 14:37 Uhr

    Wurde ja mal an der Zeit. Sony hat das Spiel ja über den exklusiven Zeitraum hin blockiert🙄

    0
    • Captain Satan 118170 XP Scorpio King Rang 4 | 31.10.2025 - 14:43 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Wenn keine eigenen Argumente für sich geschaffen werden können, muss halt der Geldbeutel gezückt werden

      0
      • Robilein 1174250 XP Xboxdynasty Legend Gold | 31.10.2025 - 14:58 Uhr
        Antwort auf Captain Satan

        Ja eben. Die eigenen Studios kriegen nichts gebacken und wir haben keine Argumente für eine Playstation, da nehmen wir lieber anderen die Spiele weg 🙄🙄🙄

        Aber nun gut, hoffentlich ist der Xbox Release bald so weit.

        0
  4. Drakeline6 175215 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 31.10.2025 - 14:40 Uhr

    Spielt es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ansonsten ist es viel zu leicht 🙂

    0
  5. Ash2X 300900 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 31.10.2025 - 14:45 Uhr

    Nach Halloween ist es aber irgendwie… Tja… Sie mussten ja unbedingt nen Deal machen 😄

    0

