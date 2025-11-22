Silent Hill 2 Remake: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

Das Silent Hill 2 Remake ist völlig „unerwartet“ auf Xbox Series X und Xbox Series S erschienen und sorgt sofort für Aufmerksamkeit im technischen Vergleich mit PlayStation 5 und PS5 Pro.

Die Xbox Series X bietet wie die Sony-Konsolen zwei Wiedergabemodi, Quality und Performance, und zeigt dabei eine besonders stabile Bildrate, die in verschiedenen Szenen einen Vorsprung von bis zu zehn Bildern pro Sekunde gegenüber der PS5 erreicht. Die PS5 liefert zwar eine etwas höhere durchschnittliche Auflösung, doch die Performance der Series X bleibt konstanter und macht das Spielerlebnis flüssiger.

Die Xbox Series S bietet einen einzigen Modus mit 30 Bildern pro Sekunde und Einstellungen, die dem Performance-Modus der größeren Konsolen nahekommen.

Auf Seiten der PS5 Pro sind leichte Vorteile bei Reflexionen und globaler Beleuchtung erkennbar, allerdings treten weiterhin Probleme in Kombination mit PSSR auf, die bereits seit einem Jahr bekannt sind.

Insgesamt präsentiert sich die Xbox-Version in beiden Varianten hervorragend optimiert und bietet eine hochwertige Umsetzung des Remakes, weshalb sie für Spieler auf Series X und Series S uneingeschränkt zu empfehlen ist.