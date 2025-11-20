Silent Hill 2 Remake: Horrorspiel hat Xbox Play Anywhere-Feature

Im Microsoft Store ist Silent Hill 2 Remake bereits gelistet. Fans von Horrorspielen im Allgemeinen und Silent Hill im Speziellen werden, wenn auch momentan noch inoffiziell, neue Futter bekommen.
Aus einer Aktualisierung im Store geht hervor, dass Silent Hill 2 die Funktion Xbox Pay Anywhere unterstützen wird. Damit könne Käufer es auf Xbox Series X|S und auf PC spielen, ohne es doppelt kaufen zu müssen.
Silent Hill 2 Remake wird heute Abend um 19:00 Uhr wahrscheinlich im Xbox Partner Preview Stream präsent und als Shadow-Drop für Xbox Series X|S erhältlich sein.
Duuuuunkel im keller des Kopfes bilde ich mir ein Silent hill 2 war damals glaub mein erstes was ich durchspielte 😂 sogar danach 3, den ersten hab ich jahre später erst nachgeholt weil ich dann erfuhr das 1 und 3 zusammen gehören
Darauf hab ich gewartet, wird Day1 geholt…
Dann kann ich mir ENDLICH selbst ein Bild von dieser mutmaßlichen „Verschlimmbesserung“ eines Klassikers machen