Silent Hill 2 Remake: Horrorspiel taucht überraschend im australischen Xbox Store auf – sogar mit Rabatt

Das Silent Hill 2 Remake ist überraschend im australischen Xbox Store aufgetaucht und wird dort bereits mit einem Rabatt angeboten, was für sofortige Spekulationen innerhalb der Xbox Community sorgt.

Der plötzliche Store-Eintrag deutet auf einen möglichen bevorstehenden Release im Xbox Ökosystem hin und stützt die jüngsten Hinweise, dass der Survival-Horror-Titel als Shadow Drop schneller erscheinen könnte als erwartet.

Für Spieler auf Xbox Series X und Xbox Series S eröffnet dieser Fund die Aussicht, den modernen Neuaufbau des legendären Horrorabenteuers bald selbst erleben zu können. Die vergünstigte Preisgestaltung verstärkt zusätzlich die Vermutung, dass eine offizielle Ankündigung oder ein Shadow Drop in wenigen Stunden bevorstehen könnte.

Darüber hinaus unterstützt das Spiel Xbox Play Anywhere. Das heißt, dass Käufer nur eine Version kaufen müssen und Silent Hill 2 Remake so auf Windows PC, Xbox-Konsolen und -Handhelds und in der Xbox Cloud spielen können. Ebenso werden alle DLC-Käufe und Speicherstände miteinander synchronisiert.