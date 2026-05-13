Silent Hill 2 Remake: Konami meldet nächsten großen Meilenstein für Horror-Hit

Silent Hill 2 Remake hat einen neuen Meilenstein erreicht. Wie Konami bekannt gegeben hat, wurde das Horror-Spiel inzwischen von mehr als sechs Millionen Spielern weltweit genutzt.
Die Zahl umfasst laut Unternehmen verkaufte Einheiten, Downloads sowie Zugriffe über Abonnementdienste. Grundlage der Daten ist der Stand vom 24. April 2026.
Seit der Veröffentlichung erhielt das Remake vor allem für seine modernisierte Präsentation viel Zuspruch. Besonders Grafik, Sounddesign und das überarbeitete Kampfsystem wurden von Spielern und Kritikern positiv aufgenommen.
Das Horror-Spiel basiert auf dem ursprünglich 2001 veröffentlichten Klassiker und wurde technisch sowie spielerisch umfassend modernisiert. Gleichzeitig blieb die düstere Atmosphäre der Vorlage erhalten, die bis heute als einer der wichtigsten Vertreter des Survival-Horror-Genres gilt.
Passend zum neuen Meilenstein ist derzeit außerdem das Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack mit 40 Prozent Rabatt im PlayStation Store erhältlich.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
I’m glad Silent Hill is making a comeback! #4
Werde auch noch in die Statistik reinfallen, gutes Spiel und verdienter Erfolg.
Sehr starkes Remake!
Hat Spaß gemacht. Hinten raus fand ich es aber etwas zu gestreckt. Kann mich erinnern, dass ich da gefühlt Stunden durch stockdunkle Passagen bin und als man im Game wieder Tageslicht sah, dachte ich nur ..okay. Meine Mutti würde wohl sagen „Da wirst du doch rammdösig von“ 😀 Und in dem Fall würde ich ihr nicht widersprechen 🙂
Ich find es nur schade, daß es keinen 60 FPS Modus für das SH 2 Remake auf der Series S gibt. Über 1080p/60 hätte ich mich sehr gefreut. Oder über einen 40 FPS Modus.
Das Remake hat mir gut gefallen.