Silent Hill 2 Remake: Konami meldet nächsten großen Meilenstein für Horror-Hit

Silent Hill 2 Remake hat einen neuen Meilenstein erreicht. Wie Konami bekannt gegeben hat, wurde das Horror-Spiel inzwischen von mehr als sechs Millionen Spielern weltweit genutzt.

Die Zahl umfasst laut Unternehmen verkaufte Einheiten, Downloads sowie Zugriffe über Abonnementdienste. Grundlage der Daten ist der Stand vom 24. April 2026.

Seit der Veröffentlichung erhielt das Remake vor allem für seine modernisierte Präsentation viel Zuspruch. Besonders Grafik, Sounddesign und das überarbeitete Kampfsystem wurden von Spielern und Kritikern positiv aufgenommen.

Das Horror-Spiel basiert auf dem ursprünglich 2001 veröffentlichten Klassiker und wurde technisch sowie spielerisch umfassend modernisiert. Gleichzeitig blieb die düstere Atmosphäre der Vorlage erhalten, die bis heute als einer der wichtigsten Vertreter des Survival-Horror-Genres gilt.

Passend zum neuen Meilenstein ist derzeit außerdem das Silent Hill 2 & Silent Hill f Dual Pack mit 40 Prozent Rabatt im PlayStation Store erhältlich.