Silent Hill 2 Remake: Leak enthüllt möglichen Release-Termin für Xbox

Ein neuer Eintrag im Xbox Store hat offenbar den Veröffentlichungstermin des mit Spannung erwarteten Silent Hill 2 Remake verraten. Dem Leak zufolge soll das Horror-Remake am 21. November 2025 erscheinen.
Weder Konami noch Entwickler Bloober Team haben den Termin bislang offiziell bestätigt, doch der Eintrag im Store deutet stark auf eine bevorstehende Ankündigung hin.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh ! Also wen dem so wäre, würde ich das Spiel Metroid Beyond vorziehen 🙈
Ich will eine Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version😬
Bekommst nen Schnuller, das muss reichen 🙂
Eigentlich gut, aber ich habe den Teil früher genug gezockt.
Kann gerne kommen, Vollpreis werde ich aber sicher nicht bezahlen.
Würde mich freuen wenn es kommen sollte.
Ich habe mir SH2 für die PS5 geholt und irgendwie hatte es mich nicht abgeholt. Ich kenne den Teil noch von damals, die Erinnerungen waren doch positiver als die Remake-Realität. Steuerung und Gameplay sind weiterhin doch altbacken, die Grafik wirkt auf dem TV dann doch auch nicht mehr so imposant, wie in den Trailern.
Würde ja gut passen 🤘.
Habe ca in der Hälfte abgebrochen. Durch die überarbeiteten Mechaniken/ Technik kommt bei mir absolut kein Grusel mehr auf. Früher fühlte man sich Hilf-/ Wehrlos weil alles so clunky war, heute mähst du da alles weg was sich dir in den Weg stellt und ja Story kennt man halt auch…
Wenns in den GamePass kommt irgendwann mal vielleicht, oder ganz billig im Sale ist.
Mal schauen habs ja schon für die PS5. Glaube nicht das da ne Disk Version zu kommen wird.