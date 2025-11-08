Silent Hill 2 Remake: Leak enthüllt möglichen Release-Termin für Xbox

25 Autor: , in News / Silent Hill 2 Remake
Image: Konami

Laut Eintrag im Xbox-Store erscheint das Silent Hill 2 Remake offenbar in wenigen Wochen für Xbox Series X/S.

Ein neuer Eintrag im Xbox Store hat offenbar den Veröffentlichungstermin des mit Spannung erwarteten Silent Hill 2 Remake verraten. Dem Leak zufolge soll das Horror-Remake am 21. November 2025 erscheinen.

Weder Konami noch Entwickler Bloober Team haben den Termin bislang offiziell bestätigt, doch der Eintrag im Store deutet stark auf eine bevorstehende Ankündigung hin.

25 Kommentare Added

  1. FaMe 152045 XP God-at-Arms Bronze | 08.11.2025 - 09:33 Uhr

    Oh ! Also wen dem so wäre, würde ich das Spiel Metroid Beyond vorziehen 🙈

  2. Sturmi 11005 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 08.11.2025 - 09:34 Uhr

    Ich will eine Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version Disk Version😬

  6. the-last-of-me-x 81395 XP Untouchable Star 1 | 08.11.2025 - 09:49 Uhr

    Ich habe mir SH2 für die PS5 geholt und irgendwie hatte es mich nicht abgeholt. Ich kenne den Teil noch von damals, die Erinnerungen waren doch positiver als die Remake-Realität. Steuerung und Gameplay sind weiterhin doch altbacken, die Grafik wirkt auf dem TV dann doch auch nicht mehr so imposant, wie in den Trailern.

  8. Hattori Hanzo 28260 XP Nasenbohrer Level 4 | 08.11.2025 - 10:02 Uhr

    Habe ca in der Hälfte abgebrochen. Durch die überarbeiteten Mechaniken/ Technik kommt bei mir absolut kein Grusel mehr auf. Früher fühlte man sich Hilf-/ Wehrlos weil alles so clunky war, heute mähst du da alles weg was sich dir in den Weg stellt und ja Story kennt man halt auch…

  9. oldGamer 133275 XP Elite-at-Arms Silber | 08.11.2025 - 10:05 Uhr

    Wenns in den GamePass kommt irgendwann mal vielleicht, oder ganz billig im Sale ist.

  10. LordofZinder007 16950 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.11.2025 - 10:17 Uhr

    Mal schauen habs ja schon für die PS5. Glaube nicht das da ne Disk Version zu kommen wird.

