Silent Hill 2 Remake: Leak enthüllt möglichen Release-Termin für Xbox

Laut Eintrag im Xbox-Store erscheint das Silent Hill 2 Remake offenbar in wenigen Wochen für Xbox Series X/S.

Ein neuer Eintrag im Xbox Store hat offenbar den Veröffentlichungstermin des mit Spannung erwarteten Silent Hill 2 Remake verraten. Dem Leak zufolge soll das Horror-Remake am 21. November 2025 erscheinen.

Weder Konami noch Entwickler Bloober Team haben den Termin bislang offiziell bestätigt, doch der Eintrag im Store deutet stark auf eine bevorstehende Ankündigung hin.