Silent Hill 2 Remake: Marke von 5 Millionen Einheiten geknackt

Konami hat auf der offiziellen Webseite seiner bekannten Horrorspielreihe einen beeindruckenden Meilenstein verkündet. Silent Hill 2 Remake, einer der prägendsten Genreklassiker überhaupt, hat weltweit mehr als 5 Millionen Einheiten erreicht.
Die Zahl umfasst sowohl ausgelieferte Exemplare als auch digitale Verkäufe und Downloads über Abo‑Dienste – gemessen bis zum 31. Januar 2026.
Silent Hill 2 genießt seit Jahrzehnten Kultstatus und wird regelmäßig als eines der atmosphärisch dichtesten und erzählerisch stärksten Spiele aller Zeiten genannt. Das gilt auch für die neue Version
Konami hebt hervor, dass die Marke alle Plattformen umfasst, auf denen der Titel im Laufe der Jahre erschienen ist. Dazu zählen unter anderem PlayStation‑Systeme, Xbox‑Konsolen und PC. Die anhaltende Popularität zeigt, wie zeitlos die Geschichte rund um James Sunderland und die unheimliche Stadt Silent Hill geblieben ist.
Na wie gut das Konami es am Ende für die Xbox veröffentlicht hat🙂
Glückwunsch Konami 👍
Mit entsprechenden Angeboten wird diese Zahl nur steigen, ist bisher aber ein guter Erfolg.
Ich finde das Remake bisher sehr gelungen, habe es mir auch kürzlich für die XBOX geholt 🙂
Die Umsetzung des Spiels im neuen Silent Hill Film finde ich dagegen weniger gelungen…
Für 12,50 Euro damals mit genommen … Dafür hat es sich gelohnt… Vollpreis würde ich dafür aber nicht bezahlen
In Saudi Arabien?
Jo:)
Hab es sogar 2 mal gekauft, einmal für ps5 als Disc und für die Xbox digital.
Zum ersten Teil habe ich eine größere Verbindung als zum zweiten. Vielleicht kommt da ja auch ein Remake
Cool! Das hat Bloober sich verdient!