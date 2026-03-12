Silent Hill 2 Remake: Marke von 5 Millionen Einheiten geknackt

10 Autor: , in News / Silent Hill 2 Remake
Übersicht
Image: Konami

Konami bestätigt: Silent Hill 2 Remake überschreitet weltweit die Marke von 5 Millionen ausgelieferten und verkauften Einheiten.

Konami hat auf der offiziellen Webseite seiner bekannten Horrorspielreihe einen beeindruckenden Meilenstein verkündet. Silent Hill 2 Remake, einer der prägendsten Genreklassiker überhaupt, hat weltweit mehr als 5 Millionen Einheiten erreicht.

Die Zahl umfasst sowohl ausgelieferte Exemplare als auch digitale Verkäufe und Downloads über Abo‑Dienste – gemessen bis zum 31. Januar 2026.

Silent Hill 2 genießt seit Jahrzehnten Kultstatus und wird regelmäßig als eines der atmosphärisch dichtesten und erzählerisch stärksten Spiele aller Zeiten genannt. Das gilt auch für die neue Version

Konami hebt hervor, dass die Marke alle Plattformen umfasst, auf denen der Titel im Laufe der Jahre erschienen ist. Dazu zählen unter anderem PlayStation‑Systeme, Xbox‑Konsolen und PC. Die anhaltende Popularität zeigt, wie zeitlos die Geschichte rund um James Sunderland und die unheimliche Stadt Silent Hill geblieben ist.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Silent Hill 2 Remake

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1227770 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.03.2026 - 13:48 Uhr

    Na wie gut das Konami es am Ende für die Xbox veröffentlicht hat🙂

    0
  3. Katanameister 354340 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 13:59 Uhr

    Mit entsprechenden Angeboten wird diese Zahl nur steigen, ist bisher aber ein guter Erfolg.

    0
  4. Chris0071234 53610 XP Nachwuchsadmin 6+ | 12.03.2026 - 14:03 Uhr

    Ich finde das Remake bisher sehr gelungen, habe es mir auch kürzlich für die XBOX geholt 🙂
    Die Umsetzung des Spiels im neuen Silent Hill Film finde ich dagegen weniger gelungen…

    0
  5. oOStahlkingOo 65545 XP Romper Domper Stomper | 12.03.2026 - 14:27 Uhr

    Für 12,50 Euro damals mit genommen … Dafür hat es sich gelohnt… Vollpreis würde ich dafür aber nicht bezahlen

    0
  6. Krawallier 159655 XP God-at-Arms Onyx | 12.03.2026 - 14:41 Uhr

    Hab es sogar 2 mal gekauft, einmal für ps5 als Disc und für die Xbox digital.

    0
  7. GERxJOHNNY 67150 XP Romper Domper Stomper | 12.03.2026 - 15:52 Uhr

    Zum ersten Teil habe ich eine größere Verbindung als zum zweiten. Vielleicht kommt da ja auch ein Remake

    0

Hinterlasse eine Antwort