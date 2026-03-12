Silent Hill 2 Remake: Marke von 5 Millionen Einheiten geknackt

Konami hat auf der offiziellen Webseite seiner bekannten Horrorspielreihe einen beeindruckenden Meilenstein verkündet. Silent Hill 2 Remake, einer der prägendsten Genreklassiker überhaupt, hat weltweit mehr als 5 Millionen Einheiten erreicht.

Die Zahl umfasst sowohl ausgelieferte Exemplare als auch digitale Verkäufe und Downloads über Abo‑Dienste – gemessen bis zum 31. Januar 2026.

Silent Hill 2 genießt seit Jahrzehnten Kultstatus und wird regelmäßig als eines der atmosphärisch dichtesten und erzählerisch stärksten Spiele aller Zeiten genannt. Das gilt auch für die neue Version

Konami hebt hervor, dass die Marke alle Plattformen umfasst, auf denen der Titel im Laufe der Jahre erschienen ist. Dazu zählen unter anderem PlayStation‑Systeme, Xbox‑Konsolen und PC. Die anhaltende Popularität zeigt, wie zeitlos die Geschichte rund um James Sunderland und die unheimliche Stadt Silent Hill geblieben ist.